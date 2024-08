Homenatge filatèlic a Vicent Berenguer, el sacerdot de Teulada que ha fet possible l’escolarització de 60.000 xiquets a Moçambic

Al llarg de la vida de qui ho dona tot pels altres, u sempre espera que arriben els homenatges, o més aïna els reconeixements a una labor, la majoria de vegades de manera altruista, sense gens d’interés per un benefici propi, i sempre pensant en el benestar dels altres. I si eixos reconeixements arriben en vida, sempre són molt millors.

I això és el que podem dir del teulader Sr. Vicent Berenguer Llopis, un dels grans personatges amb què compta la localitat de Teulada, personatge en majúscules perquè la seua labor envers els altres no ha conegut cap frontera, i tota esta dedicació als altres ha tingut ja un reconeixement.

Vicent Berenguer és un sacerdot missioner que des de 1967, quan va arribar a Moçambic, dedica la vida sencera als més jóvens, centrant-se en la seua educació i ensenyança. I tota esta activitat generosa mereixia un reconeixement, i no sols en el seu poble natal, Teulada (1937), o en el de residència actual, Gata de Gorgos, sinó també a escala nacional.

El passat dia 16 de juny de 2024, S. M. Felip VI, Rei d’Espanya, li entregava una de les més altes condecoracions civils que es poden rebre: la Medalla al Mèrit Civil 2024, reconeixement que se suma a uns altres que amb anterioritat va rebre com el de Fill Predilecte de Teulada, Fill Adoptiu de València i de Gata de Gorgos, o els Premis 9 d’Octubre de la Generalitat Valenciana, i el Premi de la Fundació per la Justícia.

Segell postal

Però des de dijous que ve dia 29 d’agost, un nou reconeixement i homenatge caldrà sumar a la llarga llista que amb els anys va rebent este valencià il·lustre. Des de Teulada, i a través de l’ens postal espanyol, Correus, Vicent Berenguer entrarà a l’Olimp de la filatèlia mundial amb l’emissió d’un segell postal que es presentarà en la Societat Recreativa Cultural de Teulada, a les 20 hores, acte organitzat per la mateixa entitat cultural teuladera, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Teulada, i de la filatèlia comarcal, així com la Federació d’Associacions Filatèliques de la Comunitat Valenciana (FASFILCOVA).

El segell que Correus posa en circulació té el format de “Segell Personalitzat”, i és la primera vegada que un personatge de la comarca, estant encara entre nosaltres, figure en un segell postal, gràcies al nou format de “Segell + Vinyeta” que Correus oferix als usuaris. Este segell, que no sols serà vàlid per a col·leccions, tindrà una tarifa aplicada “A”, i s’hi podrà franquejar correspondència per a tot el territori espanyol, tant en format de cartes com de targetes postals.

Sens dubte, l’homenatge que Vicent mereixia per part de la filatèlia comarcal, i amb molta emoció i il·lusió ell mateix podrà vore’s com a imatge d’un segell postal, cosa únicament reservada a Espanya a personatges de molt alta estima per la societat.