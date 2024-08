Imserso 2024-25: aquests són els preus de cada destinació

Des del pròxim 23 de setembre, els valencians -igual que els residents a Andalusia, Aragó, Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Melilla i Múrcia- podran triar ja els seus viatges de l’Imserso 2024-25, un programa que en esta ocasió arriba de nou dividit en tres lots -costa peninsular, illa i escapades- que en conjunt -i de la mà del gestor Avoris- oferirà un total de 886.269 places, les mateixes que l'any passat. No obstant això, no totes tindran el mateix cost.

En concret, el preu d'estos trajectes variarà no sols depenent de la destinació, sinó també depenent tant del període d'estada -que serà amb règim de pensió completa, en habitació doble per a compartir en hotels seleccionats per l’Imserso que disposen de zones comunes accessibles, mentres que en capitals de província l'allotjament serà en règim de mitja pensió- com de si es tria acudir al lloc amb transport propi o inclòs dins de la iniciativa. Amb això, esta serà la taula de preus en esta ocasió:

Península

Zones de costa peninsular (Andalusia, Catalunya, Múrcia i Comunitat Valenciana) amb transport: per a una estada de nou nits, el preu serà de 290,07 euros, i per a una de set nits, 228,93 euros.

Zones de costa peninsular (Andalusia, Catalunya, Múrcia i Comunitat Valenciana) sense transport: per a una estada de nou nits, el preu serà de 253,65 euros, i per a una de set nits, 210,72 euros.

Illes

Balears amb transport: per a una estada de nou nits, el preu serà de 331,49 euros, i per a una de set nits, 267,63 euros.

Balears sense transport: per a una estada de nou nits, el preu serà de 253,77 euros, i per a una de set nits, 210,47 euros.

Canàries amb transport: per a una estada de nou nits, el preu serà de 435,95 euros, i per a una de set nits, 355,30 euros.

Canàries sense transport: per a una estada de nou nits, el preu serà de 253,65 euros, i per a una de set nits, 210,39 euros.

Escapades