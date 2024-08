Llums, càmeres i... inclusió!

París va donar la benvinguda als Jocs Paralímpics amb una posada en escena a l'altura del missatge rotund sobre la inclusió que volen donar al món. De la mateixa manera com va passar en les olimpíades, la capital francesa va apostar per traure d'un estadi la cerimònia inaugural per primera vegada en la història, encara que va aconseguir aquesta vegada un camí esplendorós des dels Camps Elisis fins a la plaça de la Concòrdia, que va ser l'escenari d'un espectacle majestuós.

Música, focs i molt de ball per a donar la benvinguda a la cerimònia abans de l'aparició del primer gran protagonista, Théo Curin, un important nadador paralímpic francés que actualment té un prestigiós programa de televisió especialitzat en l'esport paralímpic anomenat 'Théo Le Taxi'.

Precisament al volant del seu taxi, que estava decorat amb centenars de Phyrges, la mascota dels jocs, que està representada amb una pròtesi en una de les seues cames, va parlar amb diversos esportistes de l'equip francés.

Tot això en una Plaça de la Concòrdia que va emmarcar a la perfecció la trobada entre l'esport i l'art. Símbol tant de la Monarquia, amb l'obelisc de Luxor, com de la República, ja que va ser un dels llocs clau de la Revolució Francesa, va escenificar un estadi inclusiu utòpic. Les seues dues pistes emmarcant l'obelisc van crear un escenari audaç, harmoniós i convergent que va retre homenatge a les gestes esportives, així com als grans moments de la vida del poble francés.

De la discòrdia a la Concòrdia

La música va prendre el comandament a les mans de Chilly Gonzales que al ritme del seu piano va obrir una escena que va destacar la paradoxa d'una societat que reivindica la inclusió, però no aconsegueix integrar verdaderament a les persones amb discapacitat. Alhora, l'artista francesa Christine and the Queens va interpretar una nova versió de l'emblemàtica cançó de Édith Piaf “Non, je ne regrette rien”.

Els dos grups van escenificar la relació entre les persones amb discapacitat i la societat en general, representant un enfrontament entre tots dos mons. Una paradoxa que resulta encara més evident en el cas dels atletes paralímpics, les actuacions dels quals els proclamen com a herois, en contrast amb una realitat diària en la qual s'enfronten a nombrosos obstacles.

Els Phryges van tornar a ensenyorir-se del protagonisme per a anunciar l'arribada de les delegacions i donar una calorosa i entusiasta benvinguda als atletes, que van desfilar des dels Camps Elisis, en la “avinguda més bella del món” tal com va sentenciar el president francés, Emmanuel Macron.

Al ritme del DJ francés Myd els esportistes van saludar a les més de cinquanta mil persones que omplien les graderies de la plaça. Espanya ho va fer en 48é lloc, amb Marta Arce i Álvaro Varela com a banderers de la delegació. Palestina es va emportar l'ovació de la nit, juntament amb una França que va tancar el capítol.

A viva veu

Amb tots els atletes ja a l'interior de l'escenari principal de la cerimònia, les pantalles gegants, que es trobaven a banda i banda de l'obelisc, van tornar a agafar el protagonisme per a donar veu a les persones amb discapacitat, narrant els recorreguts des de la dificultat inicial d'acceptar el canvi físic i/o la discapacitat, fins a l'orgull i la nova confiança en els seus cossos.

Acompanyats per la música de Lucky Love, la seqüència convidava a la reflexió sobre els prejuís existents cap a les persones amb discapacitat, abans de l'arribada dels discursos protocol·laris i la hissada de bandera al so de 'La Marsellesa'.

Des de la tribuna oficial, el president de la República Francesa, Emmanuel Macron, va declarar inaugurats els Jocs Paralímpics de París 2024 després dels discursos de Tony Estanguet, President dels Jocs de París 2024, i d'Andrew Parsons, President del Comité Paralímpic Internacional, que van apel·lar tots dos a l'inici d'un esdeveniment per a la història. "L'exhibició d'aquesta nit serà el començament perfecte per al que seran els Jocs Paralímpics més espectaculars de la història" va sentenciar el mateix Parsons.

Aquesta cerimònia d'obertura més que un espectacle, és també un símbol. Representa la intenció de París 2024 que els Jocs Paralímpics entren en un nou capítol d'una mateixa aventura olímpica, la de la inclusió i la superació dels propis límits. Emmanuel Macron — President de la República Francesa

A la recerca d'un futur millor

Tot seguit, una nova pel·lícula es va obrir pas en les pantalles. Lucie, Molly i Martin van relatar les seues experiències i van exemplificar la importància de la visibilitat, mentre una nova coreografia es va iniciar sobre l'escenari, mesclant dansa, esport i art en un joc fictici que va ressaltar el treball en equip, on persones amb i sense discapacitat van inventar nous esports en els quals tots podien participar.

Va ser una celebració de la diversitat i la creativitat compartida, que va il·lustrar com grups diversos poden unir-se per a aconseguir un objectiu comú.

Una representació perfecta d'això va ser el protagonista encarregat de portar la bandera fins a l'escenari. John McFall, atleta paralímpic de Pequín 2008, medallista de plata en atletisme adaptat i atleta paralímpic, ha sigut el primer astronauta amb discapacitat a incorporar-se a l'Agència Espacial Europea. Tota una declaració de com trencar les barreres.

Hissada de bandera paralímpica, himne paralímpic i jurament per a respectar i promoure els valors paralímpics abans que tota l'atenció tornara cap a les pantalles, que van mostrar el recorregut de la torxa fins a la mateixa Plaça de la Concòrdia.

De París al cel

Després de diversos relleus i partint des de l'escenari principal, la torxa va arribar al Jardí de les Teuleries. Allí, en el cor del Domini Nacional del Louvre i les Teuleries, el relleu va continuar fins a arribar al Peveter. Charles-Antoine Kouakou, Nantenin Keita, Fabien Lamirault, Alexis Hanquinquant i *EloideLorandi, cinc llegendes de l'esport paralímpic francés, van unir les seues torxes abans que el Peveter s'allunyara volant i il·luminara el cel de París.

Les llums i el color van posar la fi de festa, amb un últim espectacle que va convertir el sòl en un llenç gegant on es va pintar l'última imatge de la nit, que reclamava ser part del canvi i no només ser un mer espectador.

Els Jocs de la concordia i de la revolució ja són ací.