Més de 800 places de docents sense cobrir a dues setmanes de començar les classes

Els col·legis i instituts alacantins tenen, a menys d'una setmana que s'incorporen les plantilles i a dues perquè arranque el curs, més de 800 docents pendents d'incorporar-se. Així ho ha estimat el principal sindicat d'educació, l'Stepv, després d'analitzar les places que estan vacants per no haver adjudicat encara la Conselleria d'Educació les jornades parcials o les substitucions indefinides per a cobrir excedències o al personal sindical.

Enfront d'això, l'Administració autonòmica ha anunciat que durant el mes de setembre es realitzaran dues adjudicacions de places setmanals per a cobrir baixes, permisos, jubilacions, etc., i s'ha compromés al fet que els centres «podran iniciar el curs amb absoluta normalitat».

Reivindicació històrica

La falta de places per cobrir i el començament del curs amb plantilles incompletes s'està convertint en una tònica quasi habitual en els centres fins al punt que el passat any acadèmic, els col·legis van arrancar les classes sense tot el personal incorporat. Atallar aquest problema és una de les reivindicacions de l'Associació de Directors de l'Escola Pública d'Infantil i Primària del País Valencià ( Adep PV) a causa dels inconvenients que genera per als equips directius que hi haja docents que s'incorporen a pocs dies que els alumnes entren a les classes o fins i tot amb el curs ja iniciat.

Primer dia de classe en un institut d'Elx, en imatge d'arxiu / Antonio Amorós

Aquest obstacle per a planificar el curs amb temps és una de les preocupacions que afecta el col·lectiu aquests dies per la qual cosa els directors demanden fins i tot que es realitzen totes les adjudicacions de places durant la segona quinzena de juliol.

Per part seua, des del departament dirigit per José Antonio Rovira asseguren que està previst que l'adjudicació d'inici de curs s'avance en relació als anys anteriors.

Jornades completes

«Aquesta conselleria és conscient de la importància que els docents s'incorporen amb temps suficient a les seues noves destinacions per a preparar adequadament l'inici de curs» , ha defés l'Administració autonòmica. Per això, segons les mateixes fonts, la Direcció General de Personal Docent està coordinant aquests procés amb les Direccions Territorials de les tres províncies per a garantir un bon resultat tal com va ocórrer amb el procés massiu d'adjudicació del mes de juliol quan es van oferir 18.634 vacants per als 7.939 participants funcionaris de carrera i 45.177 participants interins.

És més, des de l'Administració autonòmica van afegir que hi ha una alta possibilitat que les parcials de juliol siguen completes al setembre, cosa que prefereixen els docents. Amb tot, van reiterar que hi haurà adjudicació abans del 9 de setembre, data de l'inici de curs.