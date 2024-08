El meu fill es passa hores jugant a videojocs: és addicte? He de portar-lo al psicòleg?

Hui, com cada 29 d'agost, se celebra el Dia Mundial dels Videojocs i del Gamer (persona que juga a la consola o ordinador). Seria en la dècada de 1950 quan, després de la fi de la Segona Guerra Mundial, apareixerien els primers jocs en forma "d'escacs" i en la dècada dels 60 es veuria per primera vegada l'estil de videojoc modern que hui coneixem. Una forma d'entreteniment que aporta pros i contres a la salut, amb l'addicció en el punt de mira.

El doctor Oliver Serrano León, director del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària ha resolt a aquest diari tots els dubtes sobre els videojocs: quan saber que el nostre fill és addicte, com mesurar el temps ideal de joc, virtuts i defectes...

Beneficis i perills per a la salut de jugar a videojocs

Els videojocs poden oferir beneficis significatius com per exemple:

Coordinació mà-ull

Desenvolupament d'habilitats cognitives com l'atenció o la memòria

Foment de la creativitat

Estudis recents han demostrat que uns certs tipus de videojocs com els d'estratègia en temps real, poden millorar la flexibilitat cognitiva, una habilitat crucial per a la resolució de problemes i l'adaptació a noves situacions (Bavelier, Green, & Dye, 2010).

Els videojocs poden ajudar a desenvolupar unes certes habilitats cognitives com la memòria. / Freepik

A més, els videojocs socials també poden ajudar a desenvlupar habilitats de cooperació i treball en equip, especialment en jocs "en línia" on cal coordinar-se per a aconseguir objectius comuns. Encara que aquest impacte de "socialització" és dual, ja que si es depén exclusivament d'estos jocs per a socialitzar, després es poden trobar dificultats a establir relacions socials en persona.

També serveixen com a teràpia per a unes certes malalties com en la rehabilitació de pacients amb lesions cerebrals (jocs de realitat virtual) per a millorar la motricitat i la cognició. Alguns estudis també els assenyalen positius en xiquets amb TDAH per a millorar l'atenció i reduir els símptomes d'impulsivitat.

Possibles perills de jugar a videojocs "L'ús excessiu pot portar a problemes de salut mental com l'addicció, que està reconeguda per l'OMS sota el terme "trastorn per ús de videojocs" en la Classificació Internacional de Malalties (ICD-11) (no obstant això, encara no es reconeix en l'última edició del Manual Diagnòstic i Estadístic dels trastorns mentals (DSM)). A més, el contingut violent d'alguns videojocs ha generat preocupació sobre el seu impacte en l'agressivitat, encara que la relació causal no està completament establida i continua sent objecte de debat acadèmic", afirma el doctor.

Símptomes de possible addicció

L'addicció als videojocs es manifesta a través de diversos símptomes clau:

Temps excessiu dedicat al joc

Pèrdua d'interés en altres activitats

Irritabilitat quan no es pot jugar

Problemes a l'escola o en les relacions personals

Segons un estudi de Lemmens et al. (2011), alguns indicadors clau d'addicció inclouen la falta de control sobre el joc, la priorització del joc sobre altres activitats i la continuació del joc malgrat les conseqüències negatives.

La relació de l'ús de videojocs i l'agressivitat continua sent objecte de debat mèdic. / Freepik

Els pares han de preocupar-se quan el joc comença a interferir amb les activitats diàries normals del xiquet, com l'escola, les interaccions socials o la son. En aquest punt, és crucial buscar orientació professional. Oliver Serrano León — Doctor i director del Màster Universitari en Psicologia General Sanitària

Adolescents i joves adults són el grup de persones més susceptibles a desenvolupar addicció als videojocs, ja que es troben en una etapa de desenvolupament on el cervell és particularment sensible a les "recompenses", la qual cosa pot fer que els videojocs que ofereixen aquest tipus de "recompenses instantànies", siguen atractius per a ells.

Com es tracta l'addicció als videojocs?

Per a detectar l'addicció als videojocs, els psicòlegs utilitzen criteris similars als empleats per a altres trastorns d'addicció. Aquests criteris inclouen:

Necessitat de jugar cada vegada més per a obtindre la mateixa satisfacció

Pèrdua de control sobre el temps de joc

Ús del joc per a escapar de problemes o emocions negatives

"El tractament sol centrar-se en la teràpia cognitiu-conductual (TCC), que ajuda els pacients a identificar i canviar els patrons de pensament i comportament que perpetuen l'addicció. Un estudi de King et al. (2017) va mostrar que la TCC és efectiva per a reduir els símptomes de l'addicció als videojocs.

Durant el procés, és comú que els pacients experimenten ansietat, ja que se'ls demana que abandonen una font important de gratificació", subratlla Serrano León.

L'Acadèmia Americana de Pediatria suggereix que els xiquets de 6 anys en avant no haurien de passar més d'1 a 2 hores al dia enfront de pantalles per a l'entreteniment / Freepik

Actualment no existeix cap medicament específic per a tractar aquesta addicció, però de vegades els metges sí que recepten antidepressius o ansiolítics en casos on el pacient també pateix de trastorns com a depressió o ansietat. Però, com ens indica el propi expert, el tractament farmacològic no ha de ser vist com la solució principal, sinó com un complement al tractament psicoterapèutic.

"La part més difícil del tractament per a molts pacients és el maneig de l'abstinència i l'ansietat associada", indica.

Quin és el temps ideal que he de permetre jugar al meu fill

Com ens indica Serrano León, no existeix una proporció exacta que s'aplique a tots els xiquets, ja que això depén de factors com l'edat, el tipus de joc, i l'estil de vida del xiquet. No obstant això, l'Acadèmia Americana de Pediatria suggereix que els xiquets de 6 anys en avant no haurien de passar més d'1 a 2 hores al dia enfront de pantalles per a l'entreteniment, incloent-hi videojocs.

És crucial equilibrar el temps de joc amb altres activitats essencials per al desenvolupament, com l'exercici físic, el temps en família i les responsabilitats escolars perquè es puga gaudir dels videojocs sense conseqüències negatives.