Niña Polaca s'uneix a Dorian i Shinova a Área 12

Niña Polaca ha sigut l'última a completar el cartell de Closing Party, la festa que se celebra dissabte que ve 21 de setembre en Área 12, en el recinte alacantí de Rabasa. Els madrilenys, immersos en la presentació del disc Que adoren tus huesos, se sumen a Dorian i Shinova en el que serà el punt final a l'estiu musical a Alacant. La iniciativa compta amb el suport de Vibra Mahou.

El triple concert de Dorian, Shinova i Niña Polaca serà el colofó d’una temporada estival en la qual Área 12 ha concentrat alguns dels millors concerts d'este estiu, pel recinte del qual es preveu que passen més de 120.000 persones.

Setembre, un mes de concerts

Mentres que Bella Fuerza Fest, el primer festival a Europa amb un line up totalment femení, tanca el mes d'agost este cap de setmana, l'estiu no acaba en Área 12. El dissabte 7 de setembre arriba l'esperat directe de Mikel Izal, estrenant el seu primer treball en solitari, El miedo y el paraíso, amb Merino. El divendres 13 de setembre Cruz Cafuné obri una nova etapa amb el seu nou àlbum Me muevo con Dios. El dissabte 14 serà el torn de Beret, consolidat com un dels més destacats de l'escena musical en temps rècord.

Andy y Lucas / Daniel Gonzalez / EFE

El divendres 20 de setembre serà el torn d'Andy y Lucas, que acomiaden els seus 20 anys de carrera musical amb la gira Nuestros últimos acordes. A esta data li seguirà, l'endemà, la Closing Party by Vibra Mahou per a un tancament de temporada amb el qual vibrar i gaudir dels últims dies d'estiu.