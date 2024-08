París es prepara per a brillar (de nou) amb els Jocs Paralímpics

Tornarà a repetir-se el fervor dels Jocs Olímpics en els Paralímpics? És la pregunta que es fan autoritats, ciutadans i premsa nacional i internacional. Els Jocs Paralímpics coincideixen amb la volta de les vacacions dels parisencs, la qual cosa pot convertir-se en tota una festa d'unió o en un complet caos.

“Molts parisencs se'n van anar de París durant els Jocs Olímpics i probablement estan pensant que es van perdre una festa. Però vull dir-los que la festa encara no ha acabat: queden els Jocs Paralímpics. I estic convençut que experimentarem les mateixes sensacions que durant els Jocs Olímpics”, va afirmar per a Le Monde Andrew Parsons, president del Comité Paralímpic Internacional.

25.000 policies

Per a aquesta segona part dels Jocs s'esperen quatre milions de visitants, en la seua majoria turisme nacional, 4.400 para-atletes, i un pla de seguretat a l'altura de l'esdeveniment. França no se la vol jugar, i encara que el nombre de visitants siga menor que en els anteriors olímpics, el ministeri de l'Interior ha desplegat a 25.000 policies i gendarmes per tota la capital per a garantir la seguretat de l'esdeveniment.

Respecte a les infraestructures i a l'organització, de les 25 seus olímpiques, els Paralímpics només conservaran 16, mentre que la Vila Olímpica ha sigut remodelada per a adaptar-se a les necessitats dels esportistes.

L'Estadi de França i la seua pista violeta tornaran a acollir durant nou dies importants competicions d'atletisme, salt o llançament de pes. A més, el riu Sena tornarà a ser l'escenari de diferents proves olímpiques, com el para-triatló.

Una cerimònia a l'aire lliure i dirigida per Thomas Jolly

Aquest dimecres 28 d'agost, a partir de les 20h, totes les mirades estaran posades en la Plaça de la Concòrdia, on tindrà lloc la cerimònia d'obertura dels Jocs Paralímpics dirigida pel francés, Thomas Jolly, i coreografiada pel suec, Alexander Ekman.

Per a aquesta cerimònia, de nou inspirada a França, 150 ballarins, una vintena d'ells amb discapacitat, actuaran en la històrica plaça de la Concòrdia enfront de 65.000 assistents. Com en les anteriors, de moment, es manté en secret els artistes que participaran en l'espectacle, encara que els directors destaquen que els protagonistes seran els para-atletes que desfilaran durant una hora i trenta minuts per la plaça.

Això sí, els autors de la cerimònia ja han deixat clar que serà a l'estil gal amb un “repertori francés com a centre d'atenció”.

La delegació paralímpica de refugiats serà la primera a desfilar en la cerimònia d'obertura, i per primera vegada, comptarà amb un llatinoamericà; el colombià, Amelio Castro. A causa de les amenaces patides al seu país, es va veure obligat a fugir de Colòmbia, assentant-se a Itàlia on va desenvolupar la seua passió per l'esgrima en cadira de rodes. Encara que l'espectacle començarà hores abans amb l'últim relleu de la flama que el prendrà l'actor Jackie Chan.

París, lluny de ser apta per a uns Paralímpics

No s'han donat a conéixer molts detalls sobre l'adaptació de la ciutat a aquests Paralímpics, més enllà que durant la competició s'han instal·lat sistemes d'audiodescripció o places en les graderies per a persones amb discapacitat, a més de fer ús d'autocars adaptats per a la mobilitat dels esportistes i aficionats.

No obstant això, per als parisencs, la ciutat està molt lluny de ser una ciutat adaptada per a persones amb discapacitat : “Per a què anar al gimnàs si en el metro només hi ha escales”, ens diu Quentin, un veí del districte 9 de París, i sentència: “és estrany veure a una persona en cadira de rodes per París, perquè és molt difícil moure's . Voreres estretes, espais poc accessibles. Sense comptar amb el transport públic, que no està adaptat”.

Alguns s'esperaven que els paralímpics foren una bona excusa per a adaptar millor la capital parisenca, però com afirma aquesta jove estudiant Jana: “no crec que haja canviat molt la ciutat amb l'arribada dels paralímpics”.