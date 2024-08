La província iniciarà el curs amb més de 11.400 menors en situació de pobresa

Més d'11.400 menors de la província d'Alacant iniciaran el pròxim curs acadèmic en situació de pobresa. Així es desprén de la xifra de xiquets i adolescents atesos per Càritas Diocesana Oriola-Alacant en l'últim exercici, una entitat on ja han detectat que el 30% dels seus beneficiaris (més de 38.000 persones en total) té menys de 18 anys. Un alt percentatge que, segons van confirmar des del col·lectiu, va en augment any rere any, la qual cosa dona una idea de la crítica situació a la qual s'enfronten les famílies amb fills en edat escolar, moltes d'elles incapaces d'assumir l'elevat preu que comporta el retorn a les aules si no és amb les ajudes socials i amb els programes de gratuïtat o beques per als llibres, el menjador o el transport.

A escala global, actualment, Espanya és el país de la Unió Europea amb la taxa de pobresa infantil més alta segons l'últim informe d'UNICEF, que estima que al voltant del 28% dels xiquets i xiquetes es troben en aquesta situació.

En aquest context, la Comunitat Valenciana s'ha posicionat enguany com l'autonomia amb la «tornada al col·le» més cara d'Espanya, amb 474 euros de despesa per alumne, entre material escolar, llibres, roba, transport, segons les estimacions publicades pel comparador financer Banqmi.

Famílies de tota mena, amb més incidència les migrants i les monoparentals, són les que més toquen la porta de les associacions sense ànim de lucre, segons expliquen des de Càritas, a la recerca d'ajuda no només per a roba, calçat o alimentació, sinó també per a accedir als seus diferents projectes de suport escolar que pretenen potenciar que els xiquets, xiquetes i adolescents en edat escolar assistisquen a l'escola. Programes que busquen disminuir l'absentisme escolar i afavorir la participació de la infància i les seues famílies en risc d'exclusió social en els processos socioeducatius. Aquests programes es realitzen en 23 punts de la província i donen cobertura a 345 xiquets i adolescents.

Per a Càritas, el fet que el 30% de les persones que atenen siguen menors, evidència la importància d'intervindre per a trencar el cicle de la transmissió intergeneracional de la pobresa, ja que els menors que viuen en famílies en exclusió tenen una alta probabilitat de seguir en la mateixa situació quan siguen adults.

En el cas de Creu Roja, una altra de les entitats socials amb més pes a la província, han sigut més de 7.500 xiquets els atesos en l'últim any a la província, de les 118.600 persones que, en total, van rebre una ajuda de l'ONG. Més de 34.105 estaven en situació «d'extrema vulnerabilitat».

Xiquets en la tornada al col·le / INFORMACION

Roba i sabates

A més de les prestacions econòmiques per al pagament de les despeses de la vivenda a les quals recorren aquestes persones, la roba i el calçat són recursos que tant Càritas, com Creu Roja, també faciliten als seus usuaris, a través de diferents vies, gràcies a les donacions que realitzen particulars i empreses, tant coincidint amb la tornada al col·le, com en altres èpoques de l'any on es detecta major necessitat.

Com a exemple, Creu Roja va concedir l'any passat més de 6.000 ajudes d'aquest tipus a més de 1.200 persones.

Beques per a menjar

Un total de 152.450 alumnes de centres públics i concertats podran rebre una beca de menjador escolar de la Generalitat, dels quals el 55% obtindrà una ajuda completa, segons les estimacions de la Conselleria d'Educació.

La Generalitat reforçarà les ajudes de menjador escolar amb quasi 900.000 euros per al curs 2024-2025, la qual cosa eleva a 76 milions d'euros els fons que es destinaran a la Comunitat Valenciana. El Consell incrementarà per al pròxim curs escolar en 10 cèntims diaris el preu màxim del menú, al mateix temps que també augmenten les ajudes.