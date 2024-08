Roro cuina a Pablo

A hores d'ara de la pel·lícula quasi tot món coneix a Roro Bueno, la famosa influenciadora que cuina a Pablo construint els seus plats pràcticament des de zero. Els seus vídeos són completament addictius, per la complexitat de les receptes i per l'edició, que és bastant superior a la de moltes influenciadores. Amb la seua veu de xiqueta i els seus 5,7 milions de seguidors ha fet explotar el cap a feministes de tot el món. Reconec que soc una d'elles. Els seus vídeos es basen en la tendència «tradwife», tendència que promou un estil de vida que emula a les esposes de la dècada dels anys cinquanta, dedicades exclusivament a la llar i la família.

Cal posar el focus en la paraula exclusivitat. Una mestressa de casa, que depén econòmicament del seu marit i que no fa res més que cuinar i netejar, res té a veure amb l'exitosa Roro. Una dona independent econòmicament, que ha muntat un imperi del no-res i que s'està folrant. Si algú ha de patir en aquesta relació, crec que és Pablo, el nóvio que no fa ni aporta res. El més trist és que els masclistes li lloen i envegen només pel fet que té una dona disposada a fer-ho tot per ell. No se n'adonen que és a l'inrevés? Pablo està en segon pla, té molt menys talent que Roro i sap quin paper juga en aquesta aventura. En eixe sentit, l'aplaudisc. No se sent acomplexat i l'acompanya en la seua aventura.

Tot seria ideal si no fora perquè, d'alguna forma, el compte de Roro idealitza el rol de la dona limitada a l'àmbit domèstic. Però torne al meu i us dic que res té a veure Roro amb una mestressa de casa sotmesa. Crec que ho està fent molt bé. Mostrant una imatge no normativa, allunyada de la influenciadora filtrada.

Al final es tracta d'això, de fer les coses d'una forma distinta a les altres. I encara que jo no faria aquest contingut ni farta de vi, no puc fer més que aplaudir la jove influenciadora. Sí amigues, es diu sororitat: el vostre èxit és el meu èxit. I per molts Pablos que sàpien estar en segon lloc sense sentir-se acomplexats. Veurem quant duren.