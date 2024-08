Sant Vicent col·loca alarmes en el col·legis per a reforçar la seguretat

Sant Vicent ha completat durant aquest estiu els treballs de millora i actualització dels sistemes d'alarma de tots els centres educatius de primària i edificis municipals amb l'objectiu d'incrementar la seguretat en aquestes instal·lacions. L'alcalde, Pachi Pascual, acompanyat pels regidors de Seguretat, Adrián García, i Educació, Melania Llopis, ha visitat aquest matí el CEIP Raspeig per a fer un seguiment de les labors dutes a terme durant l'estiu.

Pascual ha expressat el seu desig que «s'inicie el curs amb la màxima seguretat una vegada finalitzat el projecte destinat a homologar i adequar els sistemes d'intrusió i d'alarma al grau 2 amb connexió a la central d'alarmes i a posar sensors en els onze col·legis de Sant Vicent i en dotze edificis municipals».

L'alcalde ha remarcat que «com ja vam dir, aquest projecte era una de les prioritats que teníem perquè no és tolerable que els xiquets no disposen d'un col·legi en les condicions adequades». En aquest sentit, el primer edil ha explicat l'interés per visitar en primer lloc el CEIP el Raspeig «perquè és el centre que ha tingut en els últims mesos episodis d'intrusió que han causat bastants destrosses». Cal recordar que aquest centre educatiu va patir dues intrusions durant dues nits seguides en la qual els robatoris no van ser significatius.

Pascual ha garantit que, a partir d'aquest curs escolar, es disposarà d'una xarxa d'alarmes d'acord amb la normativa «per a garantir que es respecten edificis on es presten servicis públics fonamentals per a la ciutadania». El regidor ha agraït a la Policia Local i a les regidories Urbanisme, Seguretat i Educació «la seua predisposició i col·laboració en aquest procés iniciat per a modernitzar dotacions necessàries per a tots els santvicenters i, en aquest sentit, continuarem treballant de la mà també de la comunitat educativa».

També el titular de Seguretat ha celebrat que «per fi hàgem actualitzat els sistemes d'alarmes que estaven obsolets, un pas molt important per a garantir la seguretat dels col·legis del municipi». García ha reconegut l'existència d'episodis de vandalisme «que abans es prenien amb actitud passiva i aquest equip de Govern ha posat en marxa aquest procés de millora i continuem treballant en això».

La regidora d'Educació, per part seua, ha advocat per mantindre una bona comunicació entre l'administració local, els responsables dels centres educatius i la Policia Local «pel bon funcionament i seguretat pel que fa als docents i als xiquets».

El contracte per a l'adequació dels sistemes d'alarma i intrusió adjudicat a l'empresa Elecnor Seguretat incrementa el nombre de sensors anti intrusió per a ampliar els angles de cobertura i garantir la protecció de les dependències públiques durant les 24 hores i els 365 dies de l'any. Els dispositius tenen també una funció dissuasiva per a evitar l'accés d'intrusos.

La intervenció realitzada, amb un pressupost de més de 24.000 euros, inclou els col·legis Azorín, L'Horta, Victoria Kent, Jaume I, Santa Isabel, l'Almàssera, Miguel Hernandez, Juan Ramón Gimenez, Bec de L’Àguila, Raspeig i Reis Catòlics. També s'han actualitzat els sistemes de seguretat de l'edifici principal de l'Ajuntament, el Centre de Formació Haygon, l'Agència de Desenrotllament Local, el Centre Social Santa Isabel, el Centre Social i Auditori, el Centre Polifuncional, l'Aula de la Naturalesa, el Centre Social del carrer Cervantes, les oficines del CIVIC, dependències del cementeri, el Pavelló Gines Alenda i l'emissora Ràdio Sant Vicent.