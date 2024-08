La sequera s'enceba en els embassaments d'Alacant, que cauen al 20 % de la seua capacitat

Els embassaments de la província es troben al 20,95 % de la seua capacitat i emmagatzemen 66 hectòmetres. Són La Pedrera, Beniarrés, Amadorio, Crevillent i Guadalest, i en estos la sequera estival continua fent un forat.

Les reserva d'aigua en la conca del Segura han tornat a caure esta setmana i ja es troba per davall del 18 % de la seua capacitat total, mentres que la del Xúquer està al 42 %.

El proveïment d'aigua per a consum humà i regadiu a la província d'Alacant depén de les dos demarcacions hidrològiques.

De la conca del Segura depén el reg de la totalitat de la comarca del Baix Segura i d'una part del Baix Vinalopó, a més del proveïment de les ciutats d'Elx i Alacant, gestionat per la Mancomunitat de Canals del Taibilla. Els recursos de la del Xúquer beneficien les comarques del Mitjà i Alt Vinalopó, el Comtat, Marina Baixa i Alta i part del regadiu del Baix Vinalopó.

Xúquer

El descens és menys acusat en la conca del Xúquer, que manté un 42 % d'aigua embassada, però amb una situació crítica en algunes de les seues demarcacions, especialment les alacantines de la Marina Baixa i de la Marina Alta, segons el balanç setmanal del Ministeri per a la Transició Ecològica.

Només 200 hectòmetres

Així, el sistema del Segura només compta amb 201 hectòmetres cúbics, la mitat en els embassaments de capçalera que alimenten els desembassaments per al reg tradicional. L'entitat de conca espera que siguen suficients fins al final de l'any hidrològic, que es tanca el 31 de setembre, i que ploga en l'arrancada de la tardor.

La situació dels embassaments és pèssima: la mateixa setmana de l'any 2023 registraven 100 hectòmetres més els reservoris, i la mitjana dels últims deu anys per a esta època de l'any és del doble del que hi ha emmagatzemat ara: 393 hectòmetres. La Confederació del Segura s'ha vist obligada a desembassar esta setmana 8 hectòmetres més per a garantir el reg tradicional i els cabals ecològics del Segura. El Cenajo, situat a cavall entre la província d'Albacete i la Regió de Múrcia, i que és el seu principal embassament amb capacitat per a 437 hectòmetres, només compta amb 46 i està al 10 %.

Transvasament i dessalada

El balanç seria catastròfic si el sistema del Segura no s'alimentara de recursos del transvasament del Tajo-Segura, que garantixen 27 hectòmetres mensuals per a regadiu i proveïment fins a final d'any pel bon estat dels embassaments de capçalera d’Entrepeñas i Buendía, que subministren a l'aqüeducte.

Els dos sumen encara més de mil hectòmetres en el seu conjunt (1.042) i poden mantindre el mateix nivell d'enviaments a Alacant, Múrcia i Almeria mentres es mantinguen per damunt dels 600.

A això se sumen els recursos de la xarxa de dessaladores de la Mancomunitat de Canals del Taibilla i Acuamed per a proveïment i regadiu, que subministra entorn d'un terç de la demanda total de la conca. Una aportació major de les dessaladores suposaria incrementar el seu enorme cost energètic.

Amadorio, Guadalest i Beniarrés

Respecte a la conca del Xúquer, molt més àmplia que la del Segura, ja que s'estén a més d'Alacant, València i Castelló a Terol, Albacete i Conca, compta amb 1.219 hectòmetres en un volum molt similar a la mitjana dels últims anys.

No obstant això, la distribució de reserves és molt desigual en les seues diferents unitats. És el cas de la Marina Baixa, Marina Alta, Alcoi i el Comtat, on els embassaments estan sota mínims. És més crítica encara la situació dels aqüífers subterranis dels quals es proveïxen encara a través de pous la major part dels municipis de l'interior de la província i la Marina Alta.

Eixos pous o s'han salinitzat per mancar de recursos o directament s'han assecat. Estes zones poden rebre fins a mil litres per metre quadrat durant tot l'any hidrològic - d'ací ve que hagen confiat quasi exclusivament en aigües subterrànies per a proveir-se al marge d'algunes dessaladores de xicoteta grandària- i a penes sumen menys de la mitat d’eixe volum en l'actual.

Els tres embassaments de la zona estan sota mínims. És el cas d’Amadorio (2 hectòmetres dels seus 16 de capacitat i mantenint el que té per l'aportació de la dessaladora de Mutxamel), Guadalest (amb només 3 de 13 dels que pot emmagatzemar) a la Marina Baixa està suplint la situació amb aigua de la dessaladora de Mutxamel, i Beniarrés (el Comtat), que només està a l'11 % de la seua capacitat, compta amb 3 hectòmetres dels 27 que és capaç d'emmagatzemar.

En una sola setmana s'han desembassat 794 hectòmetres d'aigua per al consum humà, ús hidroelèctric i regadiu en tota Espanya.