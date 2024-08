Dos bronzes més en La Defense i... petició de mà!

"No cal trencar la ratxa" assegurava Miguel Luque abans de la seua arribada a París. Eren sis medalles en els sis Jocs en els quals ha participat en la prova de 50 metres braça SB3. I pensat i fet. El nadador català no va fallar a la seua cita i es va penjar la medalla de bronze, la segona per a la delegació espanyola i la primera en la majestuosa piscina de La Defense, on Espanya té depositades moltes de les seues esperances.

L'esportista de Granollers, que a la fi de 2023 es va operar del muscle dret, culmina amb èxit un any de preparació per a aquests Jocs marcat per la recuperació progressiva d'eixa lesió. "Hi ha darrere una gran faena i esforç. El secret és la il·lusió i confiar en les persones que estan al teu costat" assegurava eufòric poc després d'imposar-se per centèsimes a l'ucraïnés.

Minuts després, el bronze se'l va penjar Enrique José Alhambra en la prova de 100 metres papallona S13. El valencià, que disputa els seus primers Jocs a París, va irrompre en gran amb una carrera de més a menys que li va servir, i de quina manera, per a reposar-se de la centèsima que el va deixar fora en els Jocs Paralímpics de Tòquio.

"Estic al·lucinant. És impressionant i a més en aquesta piscina. Tothom m'ha dit que em llançara per la medalla i així ho he fet" ressaltava el nadador mentre la seua gran amiga i companya, María Delgado, que va quedar sexta en la seua final de la mateixa categoria, l'abraçava emocionada per l'èxit aconseguit.

La piscina va donar les primeres alegries a una delegació espanyola que confia a traure moltes més medalles d'una Defense que com ja passara en els Jocs Olímpics, va mostrar un ambient envejable i exemplar amb un ple fins a la bandera.

La ciutat de l'amor

I si a París hi ha alguna cosa que no pot faltar, és l'amor. Així de clar ho tenia el triatleta espanyol Lionel Morales, que va aprofitar el primer dia de competició i es va animar a demanar-li matrimoni a la seua nóvia, abrigallat per molts dels seus companys en la Vila Olímpica.

El de Tenerife, que assegura que se sent amb confiança per a lluitar per les medalles, sap bé el que és lluitar per la vida. I no una, sinó fins a dues ocasions. La primera, en 1997, quan a causa d'un accident de moto li van haver d'amputar una cama. Es va complicar i a prop va estar de patir danys majors.

En 2014, quan liderava el seu primer triatló nacional mancant 400 metres, va notar una onada d'angoixa que li pujava pel cos. Es va esvair a causa d'un colp de calor i va passar huit dies en coma induït. De tots dos episodis va eixir més fort i després de les cites de Rio i Tòquio aterra a París amb més fam que mai.

El primer pas, ja el té. Ara falta posar la guinda al pastís amb unes noces banyades en or.