Calp licita les obres per a ampliar el cementeri municipal

L'Ajuntament de Calp tramita en aquests moments la licitació de les obres d'ampliació del cementeri municipal que parteix d'un pressupost base de licitació de 206.042,46 €. L'ampliació del cementeri municipal suposarà la construcció d'un nou nivell amb capacitat per a 111 nínxols addicionals, distribuïts en quatre mòduls.

A més dels nínxols es realitzaran millores estètiques i funcionals, com la creació de zones verdes amb murs de pedra en sec i la instal·lació d'un nou sistema de reg. Les obres començaran una vegada s'acabe el procés de licitació i tindran una duració de tres mesos, segons ha informat aquest dijous l'Ajuntament.

Davant el creixement de la població i la necessitat d'atendre les demandes dels veïns, l'Ajuntament va iniciar els tràmits per a l'ampliació en una parcel·la al costat dels terrenys de la zona més nova del Cementeri Municipal.

Aquesta mesura es pren després d'una exhaustiva anàlisi de la situació actual i amb l'objectiu de garantir la prestació d'un servici essencial per a tots els ciutadans. L'ampliació permetrà augmentar el nombre de nínxols disponibles, assegurant així que tots els veïns puguen accedir a un lloc digne per al descans etern dels seus éssers estimats.

Marc Bittner, el Regidor responsable del Parc del Descans Etern ha destacat la importància d'aquesta iniciativa i ha subratllat que “l'ampliació del cementeri municipal és una mesura necessària per a garantir el benestar dels nostres veïns i assegurar que puguen acomiadar-se dels seus éssers estimats en un entorn adequat”.

Familiars no empadronats

D'altra banda el ple de Calp va aprovar el mes passat la modificació de l'Ordenança de Cementeris per a poder enterrar a familiars no empadronats. La proposta portava un any sobre la taula per a atendre qüestions particulars que s'han anat donant en el municipi a més d'actualitzar altres com l'horari.

I és que fins ara un familiar no pot ser enterrat en el nínxol dels seus parents per no estar empadronat a Calp. Aquest és un de tants casos que s'ha trobat l'Ajuntament i als quals ha volgut posar solució amb l'actualització de l'Ordenança de Cementeris, els canvis dels quals estan ara en exposició pública per a després entrar en vigor. El ple va aprovar per unanimitat el canvi en algunes de les qüestions d'aquesta normativa municipal entre els quals està, precisament, que es podrà enterrar a un afí en un nínxol que ja pertanga a la família del mateix encara que no estiga empadronat en la localitat.

El govern local de Som Calp, PSOE i Compromís va portar aquesta proposta a ple, comptant amb el suport també de PP i Defensem Calp. L'alcaldessa, Ana Sala, va explicar llavors que aquest canvi en la normativa respon al fet "que ens hem trobat diferents situacions que no hem pogut solucionar" pel que "atesa la sensibilitat que tenen totes les qüestions relacionades amb el camp sant". Per això s'ha decidit modificar alguns dels punts per a "solucionar deficiències que han generat situacions complicades dins de la sensibilitat que té inhumar a un familiar i que l'ordenança no ho permeta. Són casos concrets que esperem que es puguen atendre favorablement".

En concret, segons la proposta, ara es podrà enterrar a familiars que tinguen fins a un sext grau de parentiu en els nínxols que siguen ja propietat de la família encara que no estiguen empadronats en el municipi, la qual cosa no era possible amb l'ordenança tal com estava redactada. Aquest punt s'ha modificat i no s'aplicarà en el cas que els enterraments siguen nous, segons van indicar fonts municipals.