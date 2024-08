La CIA va col·laborar per a evitar un atac islamista mortífer en un concert de Taylor Swift

El subdirector de la CIA, David S. Cohen, va afirmar este dimecres que la informació que l’Agència Central d’Intel·ligència va proporcionar a les autoritats austríaques va ajudar a evitar l’atac d’ISIS en un concert de Taylor Swift a Viena que hauria matat milers de persones.

"Els austríacs van poder fer els arrestos perquè l’agència i els nostres socis en la comunitat d’intel·ligència els van proporcionar informació sobre el que estava planejant fer este grup connectat amb ISIS", va apuntar Cohen en la cimera d’intel·ligència anual que es va celebrar este dimecres en la capital estatunidenca.

Els concerts de 'The Eres Tour' de Viena, que tenien previst rebre unes 170.000 persones entre el 8 i 10 agost i per als quals les entrades estaven esgotades, es van cancel·lar després de la detenció de dos presumptes terroristes que planejaven atemptar durant l’espectacle. Diverses persones més van ser detingudes posteriorment. "Estaven planejant matar a una gran quantitat de persones, desenes de milers de persones en este concert, estic segur que moltes d’elles estatunidenques", va afirmar Cohen, sense donar més detalls.

Cohen va detallar que la CIA havia proporcionat informació sobre quatre persones relacionades amb l’Estat Islàmic que estaven planejant un atac. Van trobar que algunes de les persones arrestades tenien material per a fabricar bombes i, a més, accés al lloc del concert.

La cantant estatunidenca no va fer referència al que havia succeït fins a la setmana passada, quan va publicar un missatge a través de les xarxes socials: "Deixeu-me ser molt clara: no parlaré d’una cosa públicament si crec que fer-ho podria provocar als que vullguen danyar els admiradors que venen als meus concerts", va indicar. L’estrela també va assegurar que després de cancel·lar els tres concerts a Viena va sentir "por" i una "culpa tremenda" per la quantitat de persones que tenien previst anar a veure-la en l’estadi Ernst Happel de la capital austríaca.

Swift va dir que estava agraïda per les autoritats del país "perquè, gràcies a estes, estàvem de dol per concerts i no per vides" i va assegurar que, malgrat la situació, li va animar "l’amor i la unitat" que va vore en els seus admiradors.