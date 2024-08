Crivellats pel mosquit tigre en el pavelló d'esports de Xàbia

Els xicotets vampirs es posen les botes en el Palau d'Esports de Xàbia. Els esportistes que ara han iniciat els seus entrenaments s'han emportat una desagradable sorpresa. Quan se senten en les banquetes a agafar aire, noten coïssor en cames, turmells, braços i muscles. Els acaben de picar els insaciables mosquits tigre. Tornen a casa crivellats de picades. A les cames i braços porten la irritant marca que deixen aquests dípters. Els esportistes ja saben el que hi ha i s'apliquen pomades per a mitigar la frisança. També s'han acostumat a empastifar-se abans d'eixir a la pista amb citronel·la o altres repel·lents.

Faves i inflors provocades per les picades del mosquit tigre. / Levante-EMV

Aquest diari ha estat en el pavelló esportiu de Xàbia i ha comprovat que no hi ha esportista que se salve de les picades. La plaga de mosquit tigre desborda aquesta instal·lació esportiva. A l'esplanada que està davant la façana, també abunden aquests insectes. Els familiars d'esportistes o els veïns que s'asseuen en els bancs han d'espantar els mosquits tigre. És suficient estar uns pocs minuts asseguts per a anar-se'n a casa amb diverses picades.

Fins i tot a l'esplanada exterior del Palau d'Esports hi ha plaga de dípters que torturen als qui s'asseuen en els bancs

Els esportistes adverteixen que el mosquit tigre no és l'única plaga d'insectes que pateix el Palau d'Esports. També hi ha paneroles en els vestuaris i les dutxes. Els conserges lluiten contra els dípters amb eixes raquetes elèctriques que els frigen. Nova modalitat esportiva: raquetada al mosquit.

La tornada als entrenaments per a arribar en forma a l'inici de la temporada està sent una tortura. Al Palau d'Esports entrenen centenars d'esportistes de diferents disciplines (la més nombrosa és, sens dubte, el bàsquet) i de totes les categories. Els xicotets vampirs no donen treva. Piquen a tots. Els usuaris del pavelló de pell més sensible se'n van a casa amb desenes de faves i inflors.

El Palau d'Esports Miguel Buigues Andrés de Xàbia. / A. P. F.

La proliferació salvatge del mosquit tigre en aquesta instal·lació esportiva pot ser conseqüència que en els últims mesos no s'ha realitzat la fumigació específica contra aquest insecte. De fet, tal com va assenyalar la regidora socialista Kika Mata en l'últim ple, Xàbia no apareix en el llistat de subvencions concedides per la Diputació d'Alacant per a combatre aquesta plaga. El municipi tampoc figura en el llistat de pobles als quals se'ls ha denegat l'ajuda. Per tant, no s'hauria sol·licitat.

Algun usuari del pavelló també ha especulat amb què, atés que la piscina coberta està tancada (s'ha construït al costat del Palau d'Esports), podria haver-se convertit en "una fàbrica" de núvols de mosquits tigre.

Xàbia i la fiblonada de l'esport

Ara urgeix fumigar en el pavelló d'esports. Els usuaris esperen que es faça abans que comence la temporada i els àrbitres, equips visitants i públic d'altres municipis acudisca al Palau d'Esports. En cas contrari, la impressió que els rivals i els seus aficionats s'emportaran de Xàbia és que és el poble de la picada. Ningú se salva. Els seguidors també pateixen l'atac del mosquit tigre i la posterior inflor. A Xàbia cou molt la fiblonada de l'esport.