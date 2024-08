Enxampades a Pedreguer amb 48 dosi de cocaïna i 24 pastilles per a la disfunció erèctil

La Guàrdia Civil ha detingut a Pedreguer a dues dones a les quals se'ls atribueix un delicte de tràfic de drogues i un altre de tràfic de medicaments després de ser sorpreses en un dispositiu d'identificació de vehicles i persones. Portaven en el cotxe 48 dosi de cocaïna disposada per a la seua venda i 24 pastilles de sildenafil, un medicament indicat per a la disfunció erèctil. No van poder acreditar la legal procedència ni tinença d'aquest medicament.

Al migdia del passat 20 d'agost, els agents del Lloc de la Guàrdia Civil de Pedreguer, mentre realitzaven un servici de prevenció de la delinqüència en una partida rural, van procedir a donar l'alt a dues dones que viatjaven en un turisme. Davant l'actitud de les ocupants del vehicle, els agents van sospitar que podien ocultar alguna cosa. Després d'identificar-les, van decidir registrar l'interior del vehicle, i van trobar oculta sota un seient una caixa en la qual portaven 48 dosi de cocaïna, preparades per a la seua distribució, i 24 pastilles de sildenafil, un medicament indicat per a la disfunció erèctil en l'home, subjecte a prescripció mèdica i per a la dispensació de la qual en la farmàcia és necessària recepta. A més, els agents van intervindre 5.929 euros en efectiu i diversos telèfons mòbils.

Droga, medicaments i diners en efectiu intervinguts a les dues arrestades. / INFORMACIÓN.

Medicament específic

Les dues identificades no van poder acreditar als agents la tinença legal dels medicaments. El sildenafil, com la majoria dels medicaments, té diversos efectes secundaris i, a més, està contraindicat amb una sèrie de malalties que, en cas de patir, requereixen d'una valoració facultativa a l'hora de prescriure'l, ja que la salut pot veure's seriosament compromesa.

La Guàrdia Civil ha procedit a la detenció d'ambdues, dues dones de 35 i 40 anys, a les quals se'ls imputa un delicte de tràfic de drogues i un altre delicte de tràfic de medicaments.

Després de ser posades a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Dénia, han quedat en llibertat amb càrrecs.