Les excavacions del MARQ en la Pobla d’Ifac de Calp identifiquen un rafal del segle XIV

Els treballs que s’han dut a terme en la Pobla d’Ifac, a Calp, este estiu amb motiu de la XIX Campanya d’Excavacions del MARQ han tret a la llum un rafal de principis del segle XIV destinat a emmagatzemar o a dur a terme diferents funcions en els extramurs de la ciutat medieval.

El diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha visitat este dimecres l’enclavament arqueològic, situat en els vessants del Parc Natural del Penyal d’Ifach, per a conéixer de primera mà els detalls d’esta campanya, que té una duració de cinc setmanes. Acompanyat pel regidor de Medi Ambient de Calp, Juan Manuel del Pino, i pel director del MARQ i coordinador de la campanya, Manuel Olcina, el responsable provincial ha recorregut l’enclavament en què des de fa quatre setmanes treballa un equip de professionals amb la direcció de José Luis Menéndez, especialista en arqueologia medieval i tècnic d’exposicions del museu alacantí.

Recuperació de patrimoni

“Per a la Diputació és una gran satisfacció donar suport a esta campanya per a recuperar i promocionar part del ric patrimoni cultural que atresorem en la província, en este cas a través d’un projecte en el qual ja s’ha invertit més d’un milió d’euros al llarg de quasi dos dècades de col·laboració amb l’ajuntament calpí”, ha matisat el diputat. Per part seua, Del Pino ha agraït l’esforç que ha dut a terme la institució provincial per mitjà del MARQ, l’equip del qual ja treballa en el pla director del jaciment.

Emmarcades en el pla d’excavacions i investigacions arqueològiques del MARQ, el pressupost global del qual ascendix als 114.000 euros, les actuacions que es duen a terme a Calp han rebut este any 23.000 euros. Les labors s’han centrat en la rodalia de la porta de l’oest, un accés secundari a l’interior de la ciutat, i han determinat que l’Edifici XIV -descobert en campanyes anteriors- era un rafal destinat a emmagatzemar o dur a terme diferents funcions en els extramurs de la ciutat.

Com ha explicat Olcina, “el rafal té unes dimensions de més de tretze metres, està obert pels dos costats i cobert amb un sostre de fusta i teules”. Es va construir a principis del segle XIV i a mitjan segle l’edifici es va abandonar per a alçar una porta interior coberta que garantira el pas fins a la porta de l’oest.

Els treballs arqueològics també s’han centrat a documentar la primera fase d’ocupació d’este espai, així com de l’espai interior de la ciutat, una vegada es traspassa el llindar de la porta de l’oest. El MARQ continua investigant este enclavament important, que s’ha convertit en una referència en l’arqueologia medieval valenciana.

El MARQ ha sigut guardonat recentment per l’Ajuntament de Calp amb el Premi 9 d’octubre per les seues aportacions científiques i per treballar en la conservació de la Pobla d’Ifac i del vicus romà dels Banys de la Reina.