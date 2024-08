Les grans immobiliàries recuperen 2.500 milions de valor borsari en plena onada d’ampliacions de capital i opes

2024 està sent un bon exercici per a les grans immobiliàries cotitzades. Merlin Properties, Colonial, Lar España, Metrovacesa, Aedas Homes i Neinor Homes registren pujades en la seua capitalització, les quals superen els 2.500 milions d’euros durant tot l’any, a causa, principalment, de les grans ampliacions de capital i la primera gran oferta pública d’adquisició (OPA) des de 2018.

Merlin encapçala la llista, amb la pujada més alta en el seu valor borsari, que aconseguix els 6.240 milions d’euros, és a dir, 1.542 milions més que a principis de 2024, segons les dades actualitzades fins a final de la setmana passada. Des de principi d’any, els seus títols s’han revalorat al voltant d’un 10 %, fins i tot després de dur a terme una ampliació de capital que va injectar en la companyia 920 milions, els quals es destinaran a la inversió en centres de dades.

També Colonial ha tancat una operació de característiques similars, ja que ha fet entrar la branca inversora de la Fundació La Caixa, en el seu accionariat. Malgrat que és l’única SOCIMI (societat cotitzada d’inversió immobiliària) les accions de la qual han baixat de preu enguany, la seua capitalització ha pujat 123 milions, de manera que ha superat lleugerament els 3.500 milions d’euros.

Les dos companyies continuen cotitzant a la baixa respecte al valor net dels seus actius (NTA, en l’argot), una quantia que s’obté en restar, a la taxació dels immobles, el deute de la companyia. Este descompte se situa en el 26,7 % en el cas de la SOCIMI liderada per Ismael Clemente , i en el 42,1 % en la capitanejada per Pere Viñolas. Esta última ha mostrat un comportament borsari més dolent, ja que només és propietària d’edificis d’oficines, uns immobles molt perjudicats en els mercats de capitals per l’auge del teletreball i el creixement de la desocupació en alguns països, com ara els Estats Units.

Lar España: increment de la seua capitalització per l’OPA

La immobiliària que ha registrat una pujada més gran en la seua capitalització (en percentatge), des de principi d’any, és Lar España, la qual és fruit de l’OPA que està en marxa , en la pràctica, per la totalitat del seu accionariat. La capitalització d’esta immobiliària supera lleugerament els 670 milions, després d’haver arribat, en huit mesos, a 206,8 milions més. La cotització de Lar España se situa lleugerament per davall del preu de l’OPA, amb 8,04 euros per títol. De la mateixa manera que la resta de SOCIMI, Lar España cotitza, també, amb un descompte del 21,3 %, fins i tot després de l’oferta pública d’adquisició.

L’OPA llançada pel fons nord-americà Hines i Grupo Lar, gestora de la SOCIMI, en la qual van oferir als actuals accionistes 8,1 euros per títol, és la primera operació d’estes característiques des que, en 2018, Blackstone va comprar Hispania per 1.660 milions, de manera que es va salvar l’OPA parcial d’FCC sobre Metrovacesa i altres SOCIMI més reduïdes.

Les promotores freguen els 3.000 milions de valor

El sector promotor també està en un moment dolç, després d’haver recuperat els 3.000 milions de valoració borsària, enguany: al capdavant està Metrovacesa, la capitalització de la qual se situa en 1.180 milions, seguida d’ Aedas Homes , amb 1.024 milions, i Neinor Homes, amb 980 milions. Aedas i Neinor són les que més pujades han registrat en la seua capitalització des de gener fins divendres passat, 338 i 256 milions, respectivament; mentres que Metrovacesa ho ha fet només amb 70 milions.

De la mateixa manera que les immobiliàries patrimonialistes, les promotores, companyies amb més risc operacional i majors retorns, també cotitzen amb descompte respecte al seu valor d’actius: esta llista també l’encapçala Metrovacesa, el preu dels títols de la qual està un 38 % per davall del dels seus immobles, després de restar el seu deute. Es troben en un percentatge inferior, amb el 17 %, i Aedas Homes, amb el 28 %.