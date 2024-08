Les infermeres d'Alacant demanen reforçar la seua presència en Salut Mental

Les infermeres demanen pas en Salut Mental. Els seus professionals reivindiquen major presència en aquest àmbit en una comunitat en la qual registra la major prevalença de trastorns i és una de les pitjors autonomies amb pitjor dotació de recursos assistencials.

Davant aquest panorama, el Col·legi d'Infermeria d'Alacant ha reclamat augmentar el nombre de professionals d'Infermeria en aquest, així com a potenciar el seu perfil i competències professionals.

En aquesta línia, veuen necessària la reconversió progressiva (una vegada produïdes jubilacions, trasllats, etc.) de les places d'infermers/es generalistes situades en les Unitats de Salut Mental en places en infermers/es especialistes en Salut Mental. Així mateix, han sol·licitat que s'efectue una planificació coherent i adequada de l'oferta de Formació Sanitària Especialitzada de l'especialitat d'Infermeria de Salut Mental, tenint en compte les noves i majors necessitats existents en aquest àmbit sanitari.

L'entitat professional ha advertit de l'increment exponencial de les necessitats assistencials de Salut Mental, recollides en el Pla d'Acció 2022-2024-Estratègia Salut Mental del Sistema Nacional de Salut, així com el Pla Valencià per a la Salut Mental i les Addiccions 2024-2027 a la Comunitat Valenciana.

Segons aquests informes, la Comunitat Valenciana és una de les tres autonomies amb pitjor dotació de recursos assistencials, la tercera amb pitjor formació d'especialistes per habitants, i la de menor mitjà d'escolars participants en programes de prevenció per centre educatiu: 10 vegades inferior a la mitjana nacional.

Una consulta de Salut Mental a l'Hospital d'Alacant / Tony Sevilla

A més, es registra la major prevalença de trastorns mentals amb un 25.1% segons les dades del Ministeri de Sanitat, mentre que el risc de mala salut mental en dones ascendeix al 42.3% i a l'11% en xiquets menors de 15 anys.

"Nova pandèmia"

El col·legi de professionals alerta que són molts els àmbits en els quals, després de la COVID-19, s'ha considerat que ha aparegut una nova pandèmia: la de la salut mental. Davant això, les infermeres posen l'accent en el fet que els recursos assistencials han d'incrementar-se per a totes les franges d'edat, "perquè ens trobem amb dades alarmants com, per exemple, que en tres anys s'hagen multiplicat quasi per quatre les incidències per suïcidi i autolesions en l'alumnat de la Comunitat Valenciana", adverteixen.

El pròxim 1 de setembre tindrà lloc la celebració del Dia Internacional de la Infermeria de Salut Mental en honor al naixement d'Hildegard Peplau, una destacada infermera que no només ha deixat empremta en l'àmbit de les cures de salut mental, sinó que també és considerada pionera en aquesta disciplina.

El Col·legi d'Infermeria d'Alacant, sumat a l'Associació Espanyola d'Infermeria de Salut Mental (AEESME), busca, en aquest dia reivindicar la presència de tots els professionals d'Infermeria que dediquen la seua activitat no només a la prevenció, sinó a la promoció i les cures en aquest àmbit.