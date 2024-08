Mazón se suma a les crítiques de Feijóo contra Sánchez per la immigració

El debat de la immigració i el xoc cultural està prenent amb força en totes les societats europees. Va ocórrer a Itàlia i a França, amb fort impacte electoral; recentment al Regne Unit, amb disturbis de carrer dels ultradretans, i estos dies, també, a Alemanya, amb gran impacte polític. A Espanya, a la llum de les declaracions dels dirigents, sembla que el debat ha arribat per a quedar-se. El president de la Generalitat i líder del PPCV, Carlos Mazón, es va alinear ahir amb el seu cap de files, Alberto Núñez Feijóo, i va assegurar que hi ha «un efecte crida en la pitjor crisi de migració irregular», en relació a les polítiques empreses per Pedro Sánchez.

Estes declaracions, precisament, es produïxen amb el president del Govern per diversos països africans, amb l'objectiu d'obrir vies d'immigració legal i segura, frenant l'onada de piragües que arriba a les costes canàries, però també a territoris com la C. Valenciana, on en els últims cinc anys han mort o desaparegut unes 2.000 persones, segons les ONG, en la ruta que ix d'Algèria cap al litoral mediterrani espanyol. Només enguany, 361 persones migrants han arribat en pasteres a la C. Valenciana, davant dels 323 que ho van fer en el conjunt de l'any passat, segons dades d'Interior. «Clar que hi ha un efecte crida quan es fan malament les coses, i per això hem de tindre l'altura de mires de la sensibilitat de la solidaritat, però del rigor de fer les coses bé», va assenyalar Mazón ahir.

Crítiques de Feijóo

El dirigent recolza les paraules de Feijóo, que advertix en xarxes socials que és «irresponsable encoratjar un efecte crida en la pitjor crisi de migració irregular», i critica la visita del president del Govern a Mauritània des d'on va reivindicar que la immigració no és un problema, sinó «una necessitat». «En comptes d'anar a Àfrica a combatre les màfies, Sánchez promociona Espanya com a destinació», va tuitar Feijóo.

Mazón va carregar contra Sánchez: «Quan es fan les coses amb falta de serietat, amb falta de responsabilitat, amb falta de previsió, les màfies saben aprofitar-se'n». «Les màfies estan molt especialitzades a saber aprofitar els clevills de quan un sistema no funciona bé», afig.

Al marge d'esmenar la totalitat de la política migratòria, el cap del Consell reivindica que «la solidaritat, la humanitat, els braços oberts a ajudar a qui més ho necessita és necessàriament compatible amb fer les coses bé, programar-les bé, organitzar-les bé i tindre una, encara que siga una, política migratòria amb Europa, amb els països d'origen, amb les comunitats autònomes».

«Això és el que trobem a faltar del Govern, que hi haja una programació, que hi haja una dació de recursos, que hi haja una atenció als que estan ací», reclama, per a reiterar que els centres d'acolliment a menors migrants estan «col·lapsats».

Això suposa, critica, «un desficaci» per «no preparar i no programar bé les coses», amb «les màfies com els únics beneficiats». «Això no ho podem permetre», afig.

Centres desbordats

Segons les dades que oferix la Generalitat, en les pasteres arribades este estiu hi havia 17 menors no acompanyats que ja es troben acollits per la conselleria. Estos menors formen part dels 475 menors que es troben tutelats en els centres de la C. Valenciana i que «fa que la situació de sobrepoblació seguisca per damunt del 150 %, amb capacitat per a 317 places».