El paisatge val un imperi: Xàbia paga 3,2 milions pels 12.254 metres quadrats que coronen el Cap de la Nau

Si vas a Xàbia i, fascinat pel paisatge, exclames: "això no té preu!", t'equivoques de totes totes. L'horitzó té preu. I és astronòmic. L'ajuntament ja ha alliberat els 3,2 milions d'euros amb els quals pagarà l'expropiació forçosa dels 12.254 metres quadrats que coronen el Cap de la Nau (són, en realitat, 12.092 m², atés que 308 ja pertanyen al domini públic marítim terrestre). Eixos terrenys són els d'un dels miradors turístics més espectaculars del municipi. Ací s'alça el vèrtex geodèsic (marca el punt més elevat del Cap de la Nau). Aquesta porció de pedregós sòl corona un imponent penya-segat. Aquest tallat litoral i el del cap de Sant Antoni són els més impressionants de Xàbia i del litoral valencià. El paisatge val un imperi.

El mirador turístic ha enfrontat durant anys a la família que regenta allí un restaurant i a l'Ajuntament de Xàbia. Ara hi ha sentència. I és "salomònica". Els 3,2 milions d'euros que paga el consistori disten dels 5,6 que demanaven els amos. Tampoc són els 893.000 euros de la taxació municipal. "Ni per a tu, ni per a mi", hauran pensat en la corporació municipal, l'alcaldessa de la qual és la popular Rosa Cardona, i els tècnics municipals, que, ficats en plets, temien que el desenllaç fora catastròfic per al poble. De fet, el jutjat provincial d'expropiacions va fixar el preu just en una mica més de 5 milions. L'ajuntament va presentar al febrer de 2023 un recurs contenciós administratiu contra eixa taxació.

El litigi ve de llarg. La família va aconseguir en 2018 que el jutjat de primera instància d'Alacant reconeguera que la titularitat era seua. En eixe moment, va començar la disputa per l'expropiació forçosa. L'ajuntament ja sabia que li tocaria pagar. Però, entre el poc i el molt, hi havia un terme mitjà i eixos 3,2 milions, encara que, així, al bot, semblen un preu pels núvols, són una quantitat assumible pel valor estratègic d'aquest extraordinari mirador i pel múscul econòmic d'un ajuntament que, cada dos per tres, es trau de la mànega modificacions de crèdits milionàries. L'última, l'aprovada en el ple d'aquest dilluns, puja a 6,2 milions d'euros i inclou eixos 3,2 milions que convertixen en sòl públic definitivament una talaia amb vista a l'infinit.

Lluminós mirador, història negra

Quan el consistori faça efectiu el pagament i s'escripture aquest sòl, podrà, per fi, actuar en un mirador de lluminós i blau horitzó que també té la seua història negra. Ací va morir un resident que participava en una marxa pels miradors turístics (va patir un infart i els seus amics li van erigir un banc-memorial) i també va morir una turista que es va enfilar a la torre del vèrtex geodèsic i es va precipitar sobre les esmolades pedres.