El Poble Nou de Benitatxell homenatja en un acte de jubilació emotiu el seu cap de Policia Local després de 34 anys

L’Ajuntament del Poble Nou de Benitatxell ha brindat este dimecres un homenatge emotiu al seu cap de Policia Local, José Francisco Mayans, que es jubila després de més de 34 anys de servici, 21 d’estos com a cap.

Els seus companys del cos local, juntament amb l’alcalde, Miguel Ángel García, i la regidora de Seguretat, María José Ivars, li han preparat un passeig emotiu en la reguarda de policia. Tots s’han acomiadat amb un gest de respecte i admiració, tant professional com personal. Després d’això, s’han dirigit a l’Ajuntament, a on la resta dels treballadors municipals i l’equip de govern l’esperaven per a celebrar un acte institucional xicotet en petit comité.

Mayans ha rebut una placa pel seu servici i compromís incansable amb la seguretat i el benestar del Poble Nou de Benitatxell en un acte que també ha reunit en l’Ajuntament a alguns dels seus familiars, amics i membres de Protecció Civil. A més, la seua germana Rosa li ha entregat un mural elaborat per Jesús Català.

El protagonista ha rememorat la seua entrada en “aquella plantilla xicoteta de l’Ajuntament”. Mayans va entrar a servir al cos local amb dos agents nous més el 1990, quan només hi havia un auxiliar de policia per a tot el municipi. “Les coses han canviat molt des de llavors. Tot ha evolucionat i es treballa de manera diferent”, ha destacat, “però els canvis sempre són bons si es fan amb sentit comú”.

En les seues paraules d’agraïment s’ha dirigit a l’equip de govern, especialment a l’alcalde i a la regidora de Seguretat, “per fer-me sentir tan bé i per brindar-me el suport que he tingut estos últims anys”; a tots els departaments de l’Ajuntament, sobretot a Servicis Socials i Protecció Civil; als companys i als caps de la Policia Local dels pobles veïns; als 37 hòmens i dones que han format part del cos de la Policia Local, i al “suport incondicional” de la seua família: “a Cati, als meus fills, Loreto i Joan, a la meua germana Rosa i als meus pares, especialment a la meua mare María”.

"Involucrat al màxim"

L’alcalde, Miguel Ángel García, també ha pronunciat unes paraules de reconeixement i gratitud. Visiblement emocionat, ha recalcat el “privilegi” que ha suposat per al municipi tindre’l primer com a agent i després com a cap, perquè “la involucració ha sigut màxima i vocacional”. Finalment, la regidora María José Ivars li ha desitjat una jubilació feliç i ha afirmat que “la teua qualitat humana serà sempre un exemple a seguir i el teu bon fer com a policia serà una referència per a les generacions futures”. La direcció queda en mans del fins ara agent José Vicente García.