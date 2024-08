La província d'Alacant tindrà 9 unitats de salut mental per a atendre col·legis i instituts

Els col·legis i instituts de la província d'Alacant tindran a la seua disposició des del pròxim curs nou unitats de salut mental per a tractar de millorar la detecció precoç d'un dels problemes que més preocupen a les aules: els trastorns emocionals.

En total, la Generalitat ha anunciat que comptarà amb 56 psicòlegs repartits entre els 22 servicis específics que hi haurà en tota la Comunitat per a donar cobertura als 24 departaments de salut existents, dels quals deu pertanyen a la província alacantina. Cada departament tindrà una unitat assignada, excepte en el cas d'Elx, on una única oficina atendrà els centres educatius de les dues àrees de salut i als seus corresponents municipis.

Segons cada cas concret es determinarà si el professional es desplaçarà al centre educatiu per a l'assistència, segons Sanitat. Encara manca conéixer més detalls sobre aquesta unitat a l'inici del curs, la informació que han rebut els sindicats és que els centres educatius podrien acudir als psicòlegs a través de consultes telefòniques.

Aquests especialistes formaran part d'un servici que el Consell vol activar dins del seu Pla Valencià de Salut Mental i Addiccions 24-27, pel qual es desprén que el risc d'una mala salut mental afecta el 42, 3% de les dones i el 39,7% dels homes majors de 14 anys i al 10,7% dels xiquets i xiquetes menors de 15 anys. A més, eixe mateix informe assenyala que aquesta comunitat autònoma és la que té una pitjor mitjana d'escolars participants en programes de prevenció per centre educatiu (10 vegades inferior a la mitjana nacional).

Així mateix, el document autonòmic revela que la regió és la segona amb major taxa de casos atesos en Atenció Primària per ideació suïcida o intents autolítics, a més de patir la major prevalença de consum d'alcohol i cànnabis al país, (segona, en el cas del tabac) entre la població de 15 a 64 anys d'edat.

Una altra dada preocupant, segons aquest mateix informe, és que la valenciana és la primera comunitat autònoma en consum de tranquil·litzants, segona de cànnabis i tercera en ús compulsiu d'internet, en escolars d'entre 12 i 16 anys.

Per a fer front a aquesta crua realitat, el president del Consell, Carlos Mazón, ha anunciat aquest dijous la pròxima creació d'aquestes unitats per a “detectar, orientar i realitzar el seguiment de casos amb la finalitat de garantir l'atenció de l'alumnat des d'edats primerenques”. Entre les seues funcions es troben l'orientació al professorat, així com la intervenció inicial a l'escola i la gestió d'aquells casos que hagen de ser atesos finalment per les Unitats de Salut Mental de la Infància i l'Adolescència. Els seus professionals dependran dels servicis de Salut Mental de cada departament de salut de la Comunitat Valenciana.

El president autonòmic ha explicat que “es tracta d'un programa que, per la seua naturalesa i extensió, serà pioner a Espanya”, al mateix temps que ha afegit que “s'ha dissenyat amb un equip d'experts nacionals i internacionals per a la formació dels equips i la definició de les seues actuacions en el medi escolar”.

Addiccions i suïcidi

Així, a partir de setembre el professorat comptarà amb diversos cursos perquè puguen formar-se en salut mental en matèries com l'ús de les noves tecnologies o prevenció del suïcidi, així com l'assistència de professionals de l'àrea de psicologia dels departaments de salut.

Mazón ha precisat que es posarà el focus en les persones més joves i #xiquet per a actuar #com més prompte millor sobre este problema, "per això posarem a la disposició dels nostres ciutadans recursos i servicis per a fer front a estes patologies mentals”.

De fet, la creació d'aquestes oficines se suma als cursos de formació per a orientadors educatius, en els quals se'ls oferixen pautes per a detectar addiccions tecnològiques, així com trastorns en la conducta alimentària, la depressió o l'ansietat.

Així mateix, ha indicat que amb aquesta mesura “continuem avançant amb un dels programes més ambiciosos que la Generalitat ha posat en marxa durant aquesta legislatura amb una acció transversal que implica les conselleries d'Educació, de Sanitat i de Servicis Socials”.

En aquest sentit, ha recordat que “el Consell realitzarà la major inversió de la història per a la prevenció, detecció i el tractament en matèria de salut mental i addiccions per a donar resposta a un dels grans problemes de la societat actual”.

Així, la Generalitat destinarà 283,8 milions addicionals per a l'execució del Pla Valencià de Salut Mental i Addiccions 2024-2027, la qual cosa suposa destinar 724 milions d'euros durant aquesta legislatura a la salut mental.