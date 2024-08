Ricardo Ten i el seu art de 'volar' amb una sola extremitat donen la primera medalla a Espanya

Primer dia, primera medalla. Ricardo Ten Argilés. 49 anys. Amb només huit, va patir cremades en el 75% del seu cos que li van fer perdre els dos braços i una cama. Malgrat això, mai va pensar a apartar l'esport de la seua vida i la seua primera gran preocupació no va ser altra que la de poder tornar a muntar-se en una bici.

A París, el valencià suma els seus sèptims Jocs Paralímpics, encara que no sempre competint en ciclisme. Després del seu fatal accident, Ricardo es va refugiar en l'esport i especialment, en la piscina. Va començar a nadar i va trobar en l'aigua el gran aliat per a seguir lligat a l'esport.

Durant dos dècades va forjar la seua llegenda en les piscines amb més de 40 medalles internacionals, tres ors, una plata i tres bronzes en cinc Jocs Paralímpics. Però després dels jocs de Rio alguna cosa es va apagar en el seu interior. La motivació per continuar nadant havia arribat a la seua fi fruit d'uns resultats que no arribaven a les seues exigents expectatives.

La cita de 2016 semblava ser l'última en la seua carrera, fins que de nou pujat en una bici, va tornar a trobar la il·lusió. La seua insaciable fam competitiva li van portar a alçar-se entre els millors de manera immediata i malgrat que ni ell mateix sabia com ho havia aconseguit, el fet era que estava llest per a competir de nou per les medalles a Tòquio.

A més, ho va fer amb el plus de ser el banderer espanyol. Va quedar quart en la persecució, va guanyar un bronze en la velocitat per equips i va patir un esvaïment per un colp de calor quan acariciava la medalla en la crono. Un contrast de sensacions que el van deixar amb un sabor inconformista i amb la cita de París ja entre cella i cella.

Objectiu complit

A la capital francesa arribava amb la idea d'emportar-se un metall, amb el gran objectiu posat en la contrarellotge del dia 4. Però per a llavors, Ricardo haurà saldat aquesta meta. En la seua primera gran prova, els 3000 metres en persecució C1, Ricardo es va créixer i a pesar de l'incontestable domini dels xinesos en la classificatòria, va obtindre el tercer millor temps i una plaça en la final pel bronze.

"Donaria els mallots arcs de Sant Martí que feren falta per veure'm en el més alt del podi a París, somie amb això, amb eixa medalla individual com a ciclista” apuntava abans de la cita en la capital francesa.

De moment, l'or segueix sense caure, però després de superar a l'alemany Senska en la final, el bronze ja no li'l lleva ningú. Va volar com mai per la pista del Velòdrom Nacional de Saint-Quentin-en-Yvelines i va donar a Espanya la primera medalla a París.

La primera que ningú esperava i que vaticina uns Jocs per damunt de les expectatives esperades. Amb la natació en la ment i la velocitat en el seu cos, Ricardo quedarà ja per sempre com el primer medallista espanyol a París.