El vol invisible d'Alba García regala la primera medalla en el Stade de France

Malgrat que el pas del temps no ha deixat de fer mossa en la capacitat visual d'Alba García, la seua ambició no ha deixat de créixer. Relegada a la categoria T11 per la seua continua pèrdua de visió, la madrilenya va demostrar en l'estrena de l'Stade de France la seua encertada aposta pel salt de longitud.

La pluja va fer acte de presència i va condicionar les proves de la jornada matinal. L'aigua queia sense parar i els intents en el fossat de l'arena eren cada vegada més difícils de superar en una primera tanda que va marcar la prova. En ella, Alba va aconseguir volar fins als 4,76 metres, a només quinze centímetres de la plata.

Amb només 22 anys i en els seus segons Jocs Paralímpics, sent ja una de les bandereres de la nova generació d'atletes espanyols, es va penjar la primera medalla per a la delegació espanyola en l'atletisme.

Una superació constant

La seua poca visibilitat a causa de l'amaurosi congènita de Leber que li van diagnosticar amb pocs mesos de vida no li ha impedit mai ser una més. “Els meus pares em van ensenyar a manejar-me sola des de xicoteta, em van donar els recursos per a moure'm i interactuar amb més persones, i així no crear cap dependència". La seua prematura maduresa ha sigut una de les claus tant en la seua vida com en la seua carrera esportiva.

Alba García en acció durant la final de salt de longitud dels Jocs Paralímpics París 2024. / EFE

Amant de l'esport va començar amb la natació, però el seu 'feeling' amb la piscina no va ser el que s'esperava. L'atletisme li va donar una segona oportunitat per a poder ser part de grans cites i després de començar en les proves de velocitat va decidir apostar pels salts de longitud.

A Tòquio va poder provar el que era una cita d'eixe calibre i malgrat els grans resultats obtinguts en el camí cap a la cita nipona, la seua actuació no va ser la desitjada. Però lluny d'afonar-se, Alba va tornar a superar-se una vegada més i malgrat patir la garrotada de la seua baixada de categoria, va tornar a créixer-se. Va fregar el bronze en el Mundial de París 2023. Un sol centímetre la va deixar sense pujar al podi, però allò va ser l'inici d'un gran somni ja complit; la medalla a París 2024.

El seu camí fins ací tampoc ha sigut fàcil. Les lesions van fer mossa i la van obligar a perdre's el Mundial de Kobe el mes de maig, però la seua recuperació va ser perfecta. Acudia a la capital francesa amb esperances en el salt i malgrat que la pluja la va deixar lluny de la seua marca, Alba va assaborir per primera vegada un podi olímpic amb un salt per al record.