Busquen un piròman per causar tres incendis a Castelló

Les alarmes s’han encés per un incendi amb tres focus diferenciats en una zona de vegetació a Benicàssim, concretament en una àrea forestal localitzada al marge de l’AP-7 entre el municipi mencionat i Orpesa. El foc s’ha produït entre els quilòmetres 413 i 419 de la carretera citada, en sentit Castelló.

Fins al lloc dels fets s’han desplaçat diferents dotacions dels bombers de la Diputació així com unitats de Bombers Forestals de la Generalitat i els bombers de l’Ajuntament de Castelló. A més, han seguit el protocol i s’han desplaçat fins a una desena de mitjans aeris per a intentar extingir el foc com més prompte millor.

En les últimes hores s’ha confirmat que l’incendi ja està estabilitzat. La meteorologia no ha complicat les labors d’extinció, ja que l’absència de vent ha evitat canvis de direcció en el foc i ha permés atacar els focus amb velocitat.

Possible causa de l’incendi

Encara que inicialment havia entrat l’avís per un únic foc, ràpidament han aparegut dos més a una certa distància i un d’estos, al seu torn, ha començat a estendre’s per una zona d’horts i bancals. Este fet fa pensar que darrere dels diferents focus pot estar la mà de l’home i que els incendis, quasi simultanis, els ha provocat un piròman. Els fets s’estan investigant.

Les labors d’extinció han obligat els bombers a tallar el carril dret de l’AP-7 en sentit Castelló de la Plana, la qual cosa ha provocat uns dos quilòmetres de retenció, segons han detallat des del Centre de Gestió de Trànsit de la DGT.

Un cas quasi idèntic fa uns mesos

Ja va passar mesos arrere, concretament, el desembre del 2023. En la mateixa AP-7 i quasi en el mateix lloc, tres focus al costat de la cuneta van obligar a mobilitzar un gran dispositiu i van posar en alerta totes les autoritats. Des de l’inici, es va saber que hi havia una mà intencionada darrere d’aquells casos estranys.