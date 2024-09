Calp impulsa un distintiu per a diferenciar els comerços en els quals les mascotes són benvingudes

Calp aposta pel benestar animal i impulsa un distintiu per a negocis per a diferenciar als comerços i restaurants amistosos amb les mascotes. Així, l'Ajuntament ha oferit aquest divendres una roda de premsa per a presentar una iniciativa que busca la inclusió dels animals de companyia.

La regidoria de Benestar Animal ha presentat aquest divendres la iniciativa "Calp Pet Friendly" per la qual s'elaborarà un llistat d'empreses i establiments en els quals les mascotes són benvingudes. En aquest acte han sigut presents l'alcaldessa Ana Sala, el regidor de Benestar Animal, Pere Moll, la regidora de Planificació Turística, Mireia Ripoll.

El regidor ha explicat que estan treballant pel benestar animal, i des del seu departament "distribuirem uns adhesius dirigits a tots els negocis de Calp. Amb aquest distintiu pensem fer un llistat dels negocis que són amistosos amb les mascotes, i distribuir-lo a Comerç i Turisme, per a poder vendre Calp en Fitur i en altres llocs, per a mostrar que Calp aposta pel benestar animal".

L'edil ha destacat que "jo també tinc mascota i el que volem evitar és la situació d'anar a un restaurant amb la teua mascota i haver de preguntar si pots entrar amb el teu gos. Així, és una forma simpàtica amb aquests distintius de saber que eres benvingut en el negoci". Així, en aquests cartells apareixen un gos, un gat i un canari.

El regidor ha afegit que "tot negoci està convidat a arreplegar aquest distintiu, és voluntari, i qui vulga se li donarà i se l'inclourà en el llistat de negocis amistosos amb els animals".

Promoció

Per la seua part la regidora de Planificació Turística ha assenyalat que amb aquest llistat de Benestar Animal, en un futur, i dins del projecte de Destinació Turística Intel·ligent, "publicarem aquest llistat de cara a si hi ha una necessitat de promocionar aquest turisme de mascotes o qualsevol mena d'acció específica. Amb aquest distintiu podem saber si el municipi vol apostar per ser amigable amb les mascotes".

I l'alcaldessa ha agraït el treball dels regidors i tècnics, destacant que "al cap i a la fi ens adaptem a les lleis tant autonòmiques com estatals de protecció animal, incloent-los i integrant-los en la societat, i que com ha dit Pere abans, un usuari d'un restaurant, negoci... sàpia d'entrada si la seua mascota és admesa o no. És una bona iniciativa i un bonic cartell que agrairan els amos de mascotes, ja siga un gat, gos, canari... i també els amos d'establiments. Cal respectar la voluntat dels establiments, i tampoc és qüestió d'anar contra ningú. Això facilitarà i ajudar al fet que els amos de mascotes se senten més integrats i volguts per l'Ajuntament i el poble de Calp".