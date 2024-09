Un jove ataca a un altre a Calp amb un matxet de 40 centímetres perquè el molestava coincidir amb ell en els mateixos bars

La Guàrdia Civil ha detingut a Calp a un jove de 19 anys a què se li atribueix un delicte de lesions greus causades a un altre jove de 21. Durant una discussió, el presumpte autor va assestar una punyalada a la víctima, que va patir una ferida profunda d'uns 10 centímetres, per la qual va requerir diversos punts de sutura. La víctima es recupera favorablement de les lesions patides.

Després de tindre coneixement d'una agressió ocorreguda en una zona d'oci del nucli urbà de Calp, en la matinada del passat 6 d'agost, en la qual un home va resultar ferit d'arma blanca, els agents de la Guàrdia Civil van iniciar les investigacions per a esbrinar què havia succeït.

Després de l'agressió, el responsable va fugir ràpidament del lloc. A l'arribada dels agents i dels servicis sanitaris que van rebre l'avís a través de la central d'emergències, l'autor ja s'havia esfumat. La víctima va ser traslladada a l'hospital de Dénia per a ser tractada per les lesions que havia patit. Una vegada que va ser donat d'alta, els agents del Lloc de la Guàrdia Civil de Calp que havien iniciat la investigació per a localitzar al responsable, li van prendre una declaració a ferit. Van recaptar la informació entre els testimonis i totes les proves recabades en els voltants.

Els agents van esbrinar que l'autor va abordar a la víctima i, després d'una batussa entre tots dos, li va propinar una punyalada amb un matxet de grans dimensions, ocasionant-li una greu ferida al braç, per la qual la víctima va requerir punts de sutura.

Acoquinar a la víctima

Per part seua, la víctima va explicar als agents que, abans dels fets, havia estat prenent alguna cosa amb uns amics prop del lloc on va ocórrer l'agressió, que personalment ell no coneixia a l'autor, però que tots dos freqüentaven eixa zona i que, la discussió responia al fet que l'autor no volia veure a la víctima per allí, enfrontant-se per aquest motiu i agredint-lo amb la intenció d'acoquinar-lo perquè no tornara.

Una vegada que va ser plenament identificat pels investigadors, el passat 9 d'agost, la Guàrdia Civil de Calp va detindre al presumpte autor d'una agressió greu amb arma blanca, un home de 19 anys, al qual se li va intervindre l'arma emprada per a cometre el delicte, un matxet amb una fulla de quasi 40 centímetres. Se li imputa un delicte de lesions amb arma blanca, després de ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció de Dénia, s'ha decretat la seua llibertat amb mesures cautelars.

