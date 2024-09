Joves alacantins participen en el festival Palermo Classica

Els joves músics alacantins Iván Sarrió, Pablo Maluenda i Paula Botella debuten en el Festival Palermo Classica , que se celebra durant els mesos de juliol a setembre, a la capital de Sicília. Ho faran en dos concerts de la mà del mestre alacantí Francisco Maestre , que dirigix l’Orquestra Simfònica Clàssica de Palerm, els dies 31 d’agost i 6 de setembre.

A més, el violoncel·liste Iván Sarrió, de 18 anys, que estudia en el Conservatori Superior de Música Óscar Esplà , i Pablo Maluenda, trombonista de 17 anys, del Conservatori Professional Guitarrista José Tomás , acudixen becats pel festival i la Universitat de Palerm, que enguany ha ampliat les seues ajudes per primera vegada a músics de l’Orquestra de Jóvens de la Província d’Alacant (OJPA) , per la qual cosa gaudiran d’una estada de dos setmanes en este certamen professional, entre assajos i concerts, als quals s’unix la violinista Paula Botella, de 23 anys, que actualment cursa quart de violí en el Conservatori Superior de Lisboa.

Màster accelerat

“És un màster accelerat per a ells, ja que s’enfronten a unes obres bestials, com si ja foren professionals, com en la vida real”, apunta Maestre, director de l’OJPA, que des de 2016 dirigix l’Orquestra de Palerm en este festival.

Els programes inclouen composicions de Xostakóvitx, Dvořák, Morricone i Williams, amb la violoncel·lista Li La com a solista (el 31 d’agost), mentres que el 6 de setembre interpretaran obres de Rakhmàninov, Dunaievsky, Zimmer, Horner, Morricone i Menken, amb la pianista Kateryna Titova.