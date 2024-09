Magyar Vagon no descarta tornar a llançar una OPA per Talgo, però reclamarà “danys i perjuís” al Govern pel veto

Magyar Vagon, el consorci hongarés, després de l’oferta pública d’adquisició (OPA) sobre Talgo, es planteja tornar a presentar una altra oferta per a comprar-la, després del veto anunciat pel Ministeri d’Economia per motius de “seguretat nacional i orde públic”. Així ho ha anunciat la companyia encapçalada per András Tombor, en un fet rellevant publicat en la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), en el qual ha assegurat que, en els pròxims dos mesos, “té intenció d’interposar el corresponent recurs contenciós administratiu davant de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem contra la decisió del Consell de Ministres, per tal d’anul·lar-la” i, a més, exigirà una “indemnització per tots els danys i perjuís causats”.

El consorci hongarés ha confirmat que, “tenint en compte els greus perjuís que la decisió del Govern d’Espanya suposa per als seus interessos legítims”, ha decidit desistir de l’OPA llançada pel 100 % de Talgo, que va ser admesa a tràmit pel regulador el passat 22 d’abril per la “incertesa” que desperta el veto governamental en “els terminis de l’oferta i els costos de mantindre la seua vigència”.

La companyia que optava a comprar Talgo, ha explicat: “Analitzarem i determinarem les actuacions procedents per a la defensa dels nostres interessos legítims, incloent-hi la petició de les mesures cautelars que, si és el cas, resulten apropiades. Tot això, sense perjuí de la resta d’actuacions que procedisquen en altres instàncies, en particular, davant dels òrgans competents de la Unió Europea”.

La missiva, firmada des de Budapest, dijous passat, denuncia que “la decisió del Consell de Ministres no compta amb la més mínima motivació i produïx, a Magyar Vagon, la més absoluta indefensió”, en una oferta que consideren que “complix amb tots els requisits legals vigents” i sobre la qual creuen que “no hi ha raons fundades per a l’oposició del Govern d’Espanya”. Per eixe motiu, l’empresa hongaresa creu que la “decisió no s’ajusta a dret”, i intentarà “defendre la seua legitimitat”.