Un menor mort i quatre ferits greus en un accident de trànsit en l’AP-7

Un menor de 15 anys, de nacionalitat italiana, va morir a última hora de la nit d’ahir en un accident de trànsit que va tindre lloc en l’AP-7 a l’altura de Moncofa, en el qual es van veure implicats tres vehicles. A més, unes altres quatre persones van resultar ferides greus i estan hospitalitzades. En total, es van haver d’atendre 14 ferits implicats en l’accident, set d’ells menors, tal com han informat fonts de la investigació.

Segons fonts de la Guàrdia Civil de Trànsit de Castelló, el sinistre es va produir a les 23.50 hores en el quilòmetre 456 d’este vial. Els vehicles implicats circulaven pel carril esquerre i, pel que sembla, va haver-hi una primera col·lisió per abast -un va xocar per darrere amb un altre- i després una segona.

Tots els implicats en l’accident són de nacionalitat italiana i els ferits van ser traslladats a l’Hospital La Plana de Vila-real i al General de Castelló.

Tall total de l’autovia

El sinistre va provocar el tall total de la via i a primera hora del matí encara estava inhabilitat un carril per les labors de neteja de la via.

Els ferits són set adults, quatre d’ells hòmens d’entre 40 i 56 anys i tres dones d’entre 29 i 73 anys, i set menors d’entre 7 i 16 anys.

Fins a la zona es van mobilitzar tres unitats de SAMU, tres unitats de Suport Vital Bàsic (SVB) i una ambulància convencional. Després de l’assistència pels servicis mèdics d’emergència, onze dels ferits van ser evacuats per diversa consideració a l’Hospital General de Castelló i a l’Hospital La Plana de Vila-real. Els altres tres ferits es van traslladar pels seus propis mitjans a l’Hospital La Plana.

Per part seua, efectius del Consorci Provincial de Bombers de Castelló es van desplaçar per a col·laborar durant esta matinada amb el SAMU en l’atenció de diversos ferits i actuar preventivament en els vehicles accidentats, sense haver d’extraure cap persona de l’interior dels cotxes implicats. El servici va finalitzar cap a les quatre del matí, informa l’organisme.