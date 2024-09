Tasy Dmytriv, el prodigi daurat espanyol derroca l'última barrera

Trencar barreres. Això mateix porta fent Anastasiya Dmytriv, coneguda com Tasy, des de fa 16 anys. Els mateixos que han passat des que va nàixer i els que ha tardat a aconseguir penjar-se una medalla d'or en uns Jocs Paralímpics. Una història de superació i d'èxits prematurs que l'han portada a ser la primera a posar la bandera d'Espanya en el més alt de París.

Ho va fer en els 100 metres braça en la categoria SB8 amb una autoritat imponent en una piscina de La Defense que va quedar sorpresa amb eixa exhibició. Va agafar la davantera només saltar a l'aigua i amb la seua imponent braçada no va donar opció a cap dels seus rivals. Bicampiona del món i or en europeu, ja pot presumir de ser-ho també en uns Jocs Paralímpics.

No és res nou, i és que Tasy sap bé el que és trencar amb les barreres i els prejuís. És habitual veure-la competir i col·leccionar medalles en proves convencionals enfront de xiques sense discapacitat. “Sempre m'ha agradat, és una manera de superar-me a mi mateixa. Alguna vegada m'han subestimat per l'aparença física, em miren com sentint llàstima perquè em falta part del braç, però després han hagut de callar-se en veure'm nadar”. Així de clar i contundent ho sent i ho diu.

Tasy va nàixer sense l'avantbraç dret, en la freda ciutat de Lviv (Lviv), a Ucraïna. Allí va viure només any i mig, ja que al desembre de 2009 va arribar a Espanya. Des de llavors, un ascens fulgurant i una demostració després d'una altra de talent que han obligat a deixar-la de veure com una promesa per a passar a veure-la com una estrela.

Malgrat això, assimila sense més els seus assoliments, només vol divertir-se nadant: “Vaig triar la natació perquè m'aporta llibertat i alegria, em sent còmoda i em permet desconnectar de tot. No vaig imaginar que arribaria tan lluny, ni tan sols pensava en competir. Ara que estic entre les millors, soc ambiciosa, vaig a per totes” va sentenciar confiada.

Derrocada la porta, a Tasy li queden encara opcions en els 200 estils SM9 i en el relleu, però la seua aposta en els 100 braça està més que completada.