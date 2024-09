Tempestes amb graníssol i una amenaça de DANA marquen el canvi de mes

Els cels nuvolosos i la inestabilitat seran la nota predominant en la Comunitat Valenciana en este cap de setmana de trànsit entre agost i setembre, perquè segons la predicció de l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) el canvi de mes estarà marcat pel risc d’arruixades amb tempestes i graníssol i l’amenaça que una depressió aïllada en nivells alts (DANA) puga arribar al territori valencià.

La inestabilitat ve determinada per «un profund tàlveg atlàntic pràcticament estacionari sobre l’oest peninsular que impulsa una massa d’aire subtropical». Al mateix temps, afig l’AEMET que «les baixes relatives d’origen tèrmic reforcen les brises en l’àrea mediterrània, de manera que aporten més humitat en nivells baixos sobre l’interior oriental de la Península».

Aquesta combinació, que inclou aire càlid i carregat d’humitat en diferents nivells atmosfèrics, facilitarà el desenrotllament d’arruixades i tempestes que poden acompanyar-se de graníssol i ratxes de vent fortes. Per això, per a hui divendres l’AEMET preveu que a la Comunitat Valenciana poden desenrotllar-se «probables arruixades ocasionalment acompanyades de tempesta» que, a la vesprada, tendiran a remetre en la mitat sud i no es descarta que siguen localment fortes en l’interior de la mitat nord.

Per a demà dissabte continuarà la mateixa tònica de cels nuvolosos amb «probables precipitacions en la mitat sud de València i el nord de Castelló durant la primera mitat del dia i arruixades ocasionalment acompanyades de tempesta en l’interior de la mitat nord a la vesprada», apunta l’AEMET. Unes arruixades que, si es produïxen, s’acompanyaran de fang per la gran quantitat de pols en suspensió a causa de la calitja.

El temps el cap de setmana

Per al dissabte, l’AEMET preveu tempestes amb graníssol en tot el territori. Per a demà, a més, les pluges podrien arribar acompanyades de fang. La inestabilitat s’accentuarà a última hora del diumenge quan la depressió aïllada en nivells alts (DANA), que el divendres entrarà pel nord-oest peninsular, arribe a la costa mediterrània. «Per tant, continuarien les arruixades i les tempestes, més probables en la mitat nord peninsular, encara que la incertesa per a estos dies és més alta i altres zones podrien vore's afectades», apunta l’AEMET.

El dilluns s’espera que una segona DANA arribe al nord-oest peninsular amb més arruixades i tempestes, encara que la incertesa sobre la seua trajectòria «és molt alta» segons l’AEMET, per la qual cosa encara no es pot precisar si afectarà el territori valencià amb pluges a València.

Calitja

Igualment, com que en les nostres costes predomina la situació de vents de llevant, càlids i carregats d’humitat per la temperatura elevada de la mar, la sensació de basca serà molt elevada.

El diumenge continuaran els cels nuvolosos sobre la Comunitat Valenciana «amb arruixades i tempestes ocasionals, més probables i intenses a la vesprada». No obstant això, esta situació podria variar i augmentar la inestabilitat i la probabilitat de precipitacions depenent de la trajectòria que seguisca la DANA, que hui divendres entra pel nord-oest peninsular.

«L’escenari més previsible és que la DANA es desplace cap a les Illes Britàniques, i que es mantinguen les arruixades i les tempestes, més probables en la mitat nord peninsular», detalla l’AEMET en un comunicat. Així i tot, l’agència reconeix que «hi ha més incertesa», per la qual cosa si descendix en latitud en el seu desplaçament cap a l’est podria arribar a la Comunitat Valenciana.