Desallotgen de matinada un hostal de l’Altet, a Elx, per un incendi
Els bombers rescaten 13 hostes i treballadors pels balcons i amb màscares especials per a evitar inhalació de fum
Un incendi declarat esta matinada en un hostal de l’Altet ha obligat a desallotjar i rescatar diversos clients i treballadors de l’establiment, situat en l’avinguda Dama d’Elx, després de quedar l’edifici completament inundat de fum.
L’avís s’ha rebut a les 3:53 hores i ha mobilitzat efectius dels parcs d’Elx i Sant Vicent. A la seua arribada, els bombers han comprovat que el foc s’havia originat en la zona de recepció i que totes les dependències es trobaven afectades per una densa fumera, amb nombrosos hostes confinats en les seues habitacions.
Extinció i evacuació
Immediatament, els equips han iniciat les labors d’extinció i evacuació. Nou persones han sigut rescatades mitjançant caputxes de rescat per l’interior de l’edifici; quatre més han hagut de ser evacuades pels balcons amb ajuda de l’autoescala, tal com trasllada el Consorci Provincial de Bombers d’Alacant.
Les persones afectades han sigut ateses en el lloc pels servicis sanitaris de la Generalitat Valenciana per inhalació de fum i traslladades posteriorment al centre de salut per a una valoració més exhaustiva.
Una vegada sufocat l’incendi, els bombers han revisat totes les habitacions per a confirmar que no quedava ningú en l’interior i han procedit a ventilar l’immoble amb la finalitat d’eliminar la gran quantitat de fum acumulat.
En l’operatiu també han col·laborat la Policia Local d’Elx i la Guàrdia Civil, que han assegurat la zona i han facilitat les tasques d’emergència.
Sense ferits greus
La intervenció ha finalitzat cap a les 5:00 hores. Encara que no s’han registrat ferits greus, diverses persones han requerit atenció mèdica per intoxicació lleu, i les causes de l’incendi estan sent investigades.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
- La Generalitat suspende de empleo y sueldo a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción de Alicante
- Esta son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
- Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- El Ayuntamiento de Alicante ya advirtió de un posible conflicto de intereses en la polémica promoción de vivienda protegida
- La fábrica de baterías de Guardamar tramita una planta solar de 10 hectáreas en suelo de huerta tradicional inundable