Educació
Educació cita els sindicats per a començar a negociar la pujada salarial als professors
La reunió serà este divendres i servirà per a abordar un calendari per a tractar d’arribar a acords amb els salaris, la burocràcia, les ràtios, les infraestructures, les plantilles i el valencià
La pressió dels sindicats de l’ensenyança pública ha forçat la Conselleria d’Educació a convocar una reunió per a abordar la millora de les condicions salarials i laborals als professors. Serà este divendres 6 de febrer.
STEPV, CSIF, CCOO i UGT proposaran en la reunió amb el secretari autonòmic d’Educació, Daniel Mcevoy, un calendari de negociació compacte dels temes que formen part de la plataforma, començant, en primer lloc, per la negociació de l’increment del sou exigit, una negociació que es proposarà iniciar este mateix mes de febrer. Els docents volen deixar d’estar entre els pitjor pagats del país i plantegen una pujada d’uns 500 euros al mes.
D’esta manera, els sindicats pretenen evitar que el calendari es dilate en el temps, de manera que tots els temes es negocien en breu per a garantir que els possibles acords i mesures que hagen d’implementar-se s’apliquen com més prompte millor.
A més dels increments salarials, es reclamen mesures per a reduir la burocràcia i les ràtios, millorar les infraestructures, revertir les retallades en les plantilles docents i millorar la presència del valencià en l’ensenyança.
Inspectors, concertada i Religió
Els inspectors educatius, els docents de la concertada i els de Religió ja han aconseguit, per la seua banda, arrancar compromisos d’Educació en matèria de condicions laborals i salarials, la qual cosa ha accentuat les reivindicacions del professorat de l’ensenyança pública i l’amenaça d’una nova manifestació, acompanyada d’una altra vaga educativa.
La Conselleria d’Educació acaba d’acordar l’equiparació de les condicions laborals del professorat que impartisca Religió amb les de la resta del personal docent del sistema públic de la Comunitat. D’esta manera, uns 1.136 docents passaran a comptar amb els mateixos drets i obligacions que la resta del personal docent públic, amb la corresponent equiparació en matèria de retribucions, permisos i llicències, en condicions d’igualtat amb el conjunt del professorat del sistema educatiu valencià.
Recentment, la Conselleria també ha acordat amb els inspectors educatius que supervisen els centres de la Comunitat Valenciana que cobren més per exercir les seues funcions. La Generalitat ha saldat el deute pendent amb este col·lectiu de professionals, que, en l’últim any, ha intensificat la pressió, amb la finalitat d’homologar-los amb altres inspeccions educatives de l’àmbit estatal i autonòmic i “de reconéixer l’especial responsabilitat, complexitat i abast de les seues funcions”.
La mesura, que suposarà percebre entre 70 i 80 euros nets més al mes, per a este col·lectiu és molt més que una qüestió econòmica, és també un reconeixement professional i d’equiparació amb altres servicis, tal com han advertit.
Al mateix temps, Carmen Ortí ha anunciat que, a partir de febrer, abonarà el deute pendent al sector de docents de la concertada, que està format entre 4.500 i 5.000 professors en la província d’Alacant i per uns 16.000 a la Comunitat. També pujarà un 3 % els fons per a gastos de funcionament en els centres privats sostinguts amb fons públics.
