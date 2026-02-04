El Grup Cajamar eleva els seus beneficis fins als 349 milions d’euros
L’entitat cooperativa gestiona un volum de negoci de més de 113.000 milions
El Grup Cooperatiu Cajamar va aconseguir, l’any passat, 349 milions d’euros de benefici net, un 6,8 % més que en l’exercici anterior, gràcies a l’augment del volum de recursos gestionats i la millora dels màrgens, segons ha informat este dimecres l’entitat, una de les de més implantació a Alacant i de la qual formen part Caixa Petrer, Caixa Altea i Caixa Callosa en la província.
Una bona evolució que ha permés que Cajamar millore la qualificació que rep de les principals agències. En concret, el mes de setembre passat, DBRS Morningstar va elevar el ràting a llarg termini del grup a BBB, fet que reafirma la tendència positiva de totes les qualificacions, i, en març, Fitch Ratings va revisar a l’alça el ràting a llarg termini a BBB amb perspectiva estable, una qualificació que va ratificar fa tan sols unes setmanes.
En els epígrafs del compte de resultats, el marge brut manté la seua fortalesa i creix un 3,2 %, fins als 1.602 milions d’euros, malgrat el context actual de tipus d’interés a la baixa i afavorit pel resultat de les comissions i les diferències de canvi, un 7,8 % superior, i dels negocis conjunts, un 13,5 % més. Així mateix, els gastos d’explotació creixen de manera moderada, un 2,6 %, la qual cosa propicia l’increment del marge d’explotació fins al 3,7 % (que millora la ràtio d’eficiència i la situa en el 46,9 %) i eleva la rendibilitat (ROE) fins al 7,67 %.
Més crèdit
En este sentit, l’activitat comercial continua progressant, amb un increment de la inversió creditícia fins a 42.130 milions d’euros, un 9,2 % més que l’any anterior, destacant el creixement del finançament al sector empresarial en un 14,1 %. Tot això ha suposat una millora de la quota de mercat de crèdits, que se situa en el 3,16 %.
La diversificada cartera creditícia manté la seua consolidació, i el nou finançament al sector empresarial i agroalimentari s’ha destinat en un 40,7 % al sector agroalimentari; un 30,1 % a grans empreses, i un 29,2 % a xicotets negocis i xicotetes i mitjanes empreses. Esta distribució mostra que l’agroalimentari continua considerant-se estratègic per al grup i el seu suport continuat des dels seus orígens el porta a liderar en quota de mercat el finançament al sector primari, amb un 15,2 %.
En esta línia, els recursos gestionats minoristes s’incrementen un 9,1 %, impulsats tant per la bona evolució dels recursos minoristes de balanç, que augmenten un 5 %, com pels recursos fora de balanç, que ho fan en un 26,8 %, impulsant la capacitat i l’estabilitat del finançament, i a on destaca el dinamisme en la comercialització dels fons d’inversió, amb un augment del 37,8 %, molt per damunt de la mitjana del sector, que se situa en el 13 %. Com a conseqüència, també eleva la seua quota de mercat de depòsits, fins al 2,86 %.
Fruit de la positiva evolució comercial, el volum total de negoci gestionat continua superant cotes, fins als 113.049 milions d’euros, un 8,6 % més, així com incrementant un 4,6 % els actius totals en balanç, fins als 65.068 milions.
Més clients
La suma de més de 72.000 clients nous a la banca cooperativa Cajamar enguany ha elevat la xifra total per damunt dels 3,9 milions, que són atesos pels 5.149 professionals a través de les seues 952 oficines i finestretes rurals.
En 2024, concretament l’1 d’abril, es van posar en funcionament quatre noves oficines mòbils, que es van sumar a les huit existents, les quals proporcionen servicis financers als ciutadans de 80 poblacions xicotetes d’entre 170 i 1.500 habitants amb la finalitat d’evitar l’exclusió financera.
Addicionalment, en este període, Cajamar ha obert també quatre oficines noves en les les localitats de Pollença, Los Palacios y Villafranca, Sant Sebastià i Vilagarcía de Arousa, que se sumen a l’atenció a través dels seus canals digitals: app, banca digital i banca electrònica.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
- La Generalitat suspende de empleo y sueldo a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción de Alicante
- Esta son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
- Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- El Ayuntamiento de Alicante ya advirtió de un posible conflicto de intereses en la polémica promoción de vivienda protegida
- La fábrica de baterías de Guardamar tramita una planta solar de 10 hectáreas en suelo de huerta tradicional inundable