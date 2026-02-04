L’Alfàs del Pi aposta per la tecnologia per a prendre el pols del seu turisme en temps real
Els nous dispositius aportaran dades per a protegir els espais naturals i millorar l’experiència dels visitants
L’Ajuntament de l’Alfàs del Pi ha adjudicat a l’empresa Smart Environment Management, SL el subministrament i la instal·lació de sensors de comptatge de visitants en diferents punts estratègics del municipi, una actuació valorada en 78.375 euros i finançada al 100 % amb fons europeus. El projecte preveu la col·locació de dispositius en enclavaments turístics clau.
Així, doncs, es posarà baix control l’accés a la ruta roja del Parc Natural de la Serra Gelada, pas obligat de la sendera del Camí al Far, i l’alt del Governador, el punt més alt del parc natural, freqüentat tant per senderistes de la ruta Albir-Benidorm com per usuaris de la popular “pujada a les antenes”.
Diferenciar vehicles de vianants
L’actuació inclou també sensors en els principals accessos a la platja del Racó de l’Albir i en la carretera CV-753, a on els equips estaran orientats específicament al comptatge de ciclistes. Estos dispositius comptaran amb tecnologia capaç de diferenciar bicicletes de vehicles i vianants, a fi de registrar el flux en les dos direccions, cap a l’Albir i Benidorm.
El regidor de Turisme, Luis Miguel Morant, ha destacat que esta iniciativa permetrà disposar d’informació objectiva i en temps real sobre els moviments de visitants en espais clau del municipi.
Evitar saturacions
Segons ha explicat, estes dades resulten fonamentals per a millorar la planificació turística, evitar situacions de saturació i garantir una experiència de qualitat tant a veïns com a turistes. Morant ha subratllat que este projecte suposa un avanç cap a un model més eficient, sostenible i intel·ligent.
Per la seua banda, la regidora de Fons Europeus, Dolores Albero, ha assenyalat que el projecte evidencia l’impacte positiu de les ajudes europees a l’Alfàs del Pi, ja que permet desenrotllar actuacions estratègiques sense cost per a les arques municipals.
Albero ha recordat que estes inversions s’emmarquen en el Pla de recuperació, transformació i resiliència i perseguixen construir una destinació més resilient, competitiva i adaptada als reptes actuals.
Gràcies a esta actuació, el municipi podrà conéixer amb més precisió la demanda real de la destinació, analitzar les fluctuacions d’afluència, detectar les hores punta i avaluar la concentració de visitants en espais concrets. A més, s’obtindran dades detallades sobre el volum de ciclistes que utilitzen el carril bici de l’Albir, la qual cosa facilitarà la millora contínua del turisme esportiu.
Fons de la UE
El projecte s’integra en el Pla director DTI de l’Alfàs del Pi, dins del desenrotllament del model de gestió intel·ligent conforme a la metodologia DTI-CV, que impulsa la implantació de ferramentes tecnològiques per a la presa de decisions basada en dades. Entre els seus objectius figuren aprofundir en el coneixement de la demanda, millorar la capacitat d’acolliment de la destinació i consolidar una gestió turística intel·ligent i sostenible.
L’Ajuntament ha rebut un total de 4.480.000 euros en subvencions per a executar dos plans de sostenibilitat turística en destinació corresponents a les anualitats 2022 i 2023, finançats íntegrament per la Unió Europea – NextGenerationEU. Estes inversions permetran impulsar projectes orientats a reforçar la vertebració del territori, la interconnexió turística sostenible i l’accessibilitat universal del municipi.
