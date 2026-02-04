Elx CF
La pujada de gener de l’Elx es prolonga a febrer
Reial Societat, Osasuna i Athletic esperen a un equip necessitat de victòries
La Reial Societat, Osasuna i Athletic esperen, durant el mes de febrer, a un Elx necessitat de punts i que encara no sap el que és guanyar en 2026 després d’un gener amb tres derrotes i dos empats en lliga.
L’equip il·licità, després d’un notable inici de temporada i un bon tancament de l’any natural, ha vist reduït a només dos punts el seu avantatge sobre la zona de descens, per la qual cosa està obligat a reaccionar en les pròximes jornades per a allunyar-se del perill contra tres rivals amb els quals va empatar en la primera volta.
El calendari de febrer oferix a l’Elx tres partits, que en podrien ser quatre en funció de la data definitiva del partit en el Martínez Valero contra l’Espanyol, previst per al cap de setmana del canvi de mes.
Rivals del nord
L’equip il·licità obrirà febrer amb la visita de dissabte (21 hores) a la Reial Societat, un dels equips més en forma del campionat. Els donostiarres han millorat els seus resultats des de l’arribada del seu nou tècnic i, a més, és un rival històricament advers per a l’Elx a Sant Sebastià.
El següent compromís tindrà com a escenari el Martínez Valero el divendres 13 (21 hores), amb Osasuna com a rival. L’equip navarrés, que actualment supera l’Elx en la classificació, és un dels possibles rivals directes en la lluita per la permanència.
Osasuna baixa de manera notable el seu rendiment com a visitant, per la qual cosa el partit es presenta com una bona oportunitat perquè l’Elx recupere la solidesa com a local. En el duel de la primera volta, els dos equips van empatar, per la qual cosa també estarà en joc el goal-average particular.
Visita a San Mamés
Una setmana després, i de nou un divendres, l’Elx visitarà San Mamés per a enfrontar-se a l’Athletic Club (21 hores), un rival que, per les circumstàncies de la classificació, s’ha convertit també en potencial adversari directe en la baralla per la salvació.
El partit tindrà un component especial per al tècnic de l’Elx, Eder Sarabia, aficionat de l’Athletic i fill d’una llegenda de l’equip basc com Manolo Sarabia, ja que serà la primera vegada que s’assega com a primer entrenador en la banqueta de San Mamés.
Si la lliga fixa el següent compromís el divendres 27 o el dissabte 28, l’Elx tancarà febrer amb un partit més en el seu estadi, en esta ocasió contra l’Espanyol.
Suscríbete para seguir leyendo
- El PSOE denuncia en Fiscalía por cinco delitos la polémica promoción de vivienda protegida en Alicante
- Interesados en las polémicas viviendas protegidas de Alicante: 'Me pedían 227.000 € más 223.000 en negro. Esto es España, me dijeron en la inmobiliaria
- La Generalitat suspende de empleo y sueldo a un funcionario por validar datos falsos para adjudicar un piso a su mujer en la polémica promoción de Alicante
- Esta son las cinco zonas de Alicante donde se van a instalar cámaras y jaulas para frenar la proliferación de jabalíes
- Así ha resistido el vendaval la ciudad de los rascacielos: Benidorm hace balance
- Los embalses del Segura alcanzan el 30 % de su capacidad por primera vez en tres años
- El Ayuntamiento de Alicante ya advirtió de un posible conflicto de intereses en la polémica promoción de vivienda protegida
- La fábrica de baterías de Guardamar tramita una planta solar de 10 hectáreas en suelo de huerta tradicional inundable