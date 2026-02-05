Acord exigix la dimissió de la regidora de Servicis Socials de Crevillent per la gestió amb l’incendi mortal
La formació assegura que no es van prendre les mesures necessàries per a previndre la tragèdia que va deixar la mort d’una jove de 25 anys i demanarà al ple que l’Ajuntament es disculpe
Acord per Guanyar reclamarà, en el pròxim ple, la dimissió de la regidora de Servicis Socials i Sanitat de Crevillent, María Jesús Alfonso Egea, després de considerar “clarament insuficient” l’actuació de l’Ajuntament abans i després de l’incendi que va es produir a finals de desembre i que va deixar la mort d’una jove de 25 anys.
Segons va denunciar este dijous la formació en un comunicat, la situació de risc i conflicte en la comunitat de veïns afectada era coneguda per l’Administració local des de feia mesos, emparant-se en informacions publicades en els mitjans de comunicació i la documentació analitzada en comissions extraordinàries.
Malgrat això, el grup sosté que no es van adoptar les mesures necessàries per a previndre la tragèdia quan l’incendi provocat en un immoble de la plaça Al-Shafra va obligar a desallotjar els veïns i va generar una important alarma social en el municipi catifer. Per tot això, elevaran una moció per a exigir el cessament de l’edil de Vox i que l’Ajuntament de Crevillent emeta una disculpa pública “clara i expressa” dirigida tant a les famílies afectades com al conjunt de la ciutadania, perquè entenen que l’abast dels fets i les seues tràgiques conseqüències evidencien una “gestió política incompetent”.
Falta de coordinació
La formació denuncia una “greu descoordinació” entre els diferents departaments municipals i exposen que els membres de l’equip de govern de PP i Vox van fer declaracions contradictòries. En este sentit, recorden que l’alcaldessa, Lourdes Aznar, va reconéixer públicament haver tingut coneixement directe d’eixa falta de coordinació abans del succés.
El comunicat apunta directament a la Regidoria de Benestar Social i Sanitat, al considerar que no va exercir la seua funció de coordinació interna ni va treballar de manera conjunta amb la resta d’àrees implicades. “Esta inacció política va contribuir decisivament a l’absència d’una resposta integral i preventiva per part de l’Ajuntament”, afirma el grup, que considera que no es van fer tots els possibles per a protegir els veïns i fer costat a les famílies afectades.
Paper de la regidora
La formació municipal sosté que en l’últim ple van quedar en evidència “inconsistències” en les explicacions oferides per la responsable de l’àrea, així com el reconeixement d’actuacions irregulars que corresponien a tècnics municipals.
A més, critiquen la gestió posterior a l’incendi, que qualifiquen d’“inapropiada”, i consideren que reflectix una manera d’actuar deficient en un àmbit especialment sensible. Acord per Guanyar subratlla que, més enllà de les possibles responsabilitats tècniques, és necessari assumir responsabilitats polítiques per no haver actuat a temps.
