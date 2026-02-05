Alcoi obri el cicle “Ciència pròxima” amb una xarrada sobre arqueologia
L’investigador Xavier Agulló oferix una conferència en el Club d’Amigues i Amics de la Unesco
El Club d’Amigues i Amics de la Unesco ha inaugurat la quarta edició del cicle “Ciència pròxima” per a donar a conéixer la importància d’allò que s’investiga en les comarques.
Amb el títol “Un ventall de ferramentes per a un món de llauradors: l’arqueologia que va més enllà del pinzell i dels grans senyors”, Xavier Agulló Máñez, investigador del programa predoctoral en l’Institut Universitari d’Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric de la UA, va oferir, dimecres a la vesprada-nit, esta xarrada.
Este cicle continuarà el pròxim 11 de febrer amb la xarrada “Innovar per un futur sostenible”, amb Francisco J. Ortega Colomer; el 18 de febrer, amb “Solucions d’economia circular del projecte europeu Circsyst”, amb Maria del Puig Vicente; i el 25 de febrer, amb “Gels espacials. Molècules en l’espai: del laboratori al medi interestel·lar”, amb Miguel A. Satorre Aznar.
