Alcoi obri el cicle “Ciència pròxima” amb una xarrada sobre arqueologia

L’investigador Xavier Agulló oferix una conferència en el Club d’Amigues i Amics de la Unesco

Xavier Agulló ens descobrix les societats del passat a través de l’arqueologia a Alcoi

Juani Ruz

Jose A. Rico

Jose A. Rico

El Club d’Amigues i Amics de la Unesco ha inaugurat la quarta edició del cicle “Ciència pròxima” per a donar a conéixer la importància d’allò que s’investiga en les comarques.

Asistentes a la charla sobre arqueología

Assistents a la xarrada sobre arqueologia / Juani Ruz

Amb el títol “Un ventall de ferramentes per a un món de llauradors: l’arqueologia que va més enllà del pinzell i dels grans senyors”, Xavier Agulló Máñez, investigador del programa predoctoral en l’Institut Universitari d’Investigació en Arqueologia i Patrimoni Històric de la UA, va oferir, dimecres a la vesprada-nit, esta xarrada.

Un momento de la intervención del investigador

Un moment de la intervenció de l’investigador / Juani Ruz

Este cicle continuarà el pròxim 11 de febrer amb la xarrada “Innovar per un futur sostenible”, amb Francisco J. Ortega Colomer; el 18 de febrer, amb “Solucions d’economia circular del projecte europeu Circsyst”, amb Maria del Puig Vicente; i el 25 de febrer, amb “Gels espacials. Molècules en l’espai: del laboratori al medi interestel·lar”, amb Miguel A. Satorre Aznar.

El jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, señalado por la polémica de las viviendas protegidas en Alicante

Todo lo que no sabías sobre el parque más famoso de Benidorm: de estilo neoclásico, construido sobre un barranco y con un homenaje a Julio Iglesias

Decenas de trabajadores protestan por los ERE ante el Ayuntamiento de Elche

Parque de l'Aigüera de Benidorm

¿Puede un exfutbolista millonario recibir una pensión vitalicia con 36 años? El abogado Miguel Benito Barrionuevo analiza el caso de Mikel San José

Acord exigix la dimissió de la regidora de Servicis Socials de Crevillent per la gestió amb l’incendi mortal

¿Qué es el proyecto HermanaDNos del Colegio de Dietistas-Nutricionistas?
