Andreu Valor, el cantautor de Cocentaina que defendrà la cultura valenciana a Sant Joan d’Alacant
El músic actuarà el pròxim 6 de febrer, a les 22 hores, en la Sala Euterpe, per a presentar el seu dotzé àlbum d’estudi, Els camins que elegim
Un cantautor que ha construït la seua carrera sobre la base de la defensa de la llengua i la cultura valenciana, compromés amb la dignitat i obert a reflexionar sobre el seu lloc en el món. El músic i compositor Andreu Valor (Cocentaina, 1978) acaba de publicar el seu dotzé àlbum d’estudi, Els camins que elegim, un treball amb el qual commemora el seu recorregut vital i personal, estretament lligat als seus companys de viatge en els últims anys, els músics i productors Blai A. Vañó i Héctor Tirado.
“En este disc hi ha cançons íntimes i d’altres que reivindiquen el dret a la vida i a la pau. Potser torna eixe missatge clàssic del cantautor, però intente renovar-lo en la sonoritat i en el llenguatge, per a ser conscients del moment en què estem i de què podem fer per a revertir-lo”, explica l’autor. L’àlbum també funciona com un espai de reflexió sobre qüestions universals, amb preguntes vinculades a l’ésser humà com a ens lligat al territori i a una cultura que naix de l’arrel, i que ha permés a Valor erigir un projecte musical amb el qual gira en solitari des de 2007, amb concerts en països com el Canadà, Hongria, Alemanya o el Regne Unit.
“Estem en un moment social molt complicat. Les notícies diàries, com el genocidi de Gaza, la guerra d’Ucraïna o l’imperialisme dels Estats Units, em rebenten com a ésser humà. No puc ser indiferent i això ha modelat la reflexió d’este disc”, assenyala el músic del Comtat, que presentarà l’àlbum el 6 de febrer, a les 22 hores, en la Sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant. Serà un recital en format acústic concebut per a generar una sort de comunitat amb el públic.
Donar suport als recitals intimistes
Durant la pandèmia de la COVID-19, Valor va actuar en esta mateixa sala per a presentar el seu treball Insurrecte. Aquell context marcat per les limitacions, les mascaretes i la distància física va servir perquè el públic prenguera consciència de la importància de la música per al funcionament lliure de la societat, elevant-la a la categoria de bé necessari. Amb la desaparició de les restriccions, la música en directe va tornar a atraure grans masses i els concerts de xicotet format han quedat novament relegats a un segon pla.
“Estic bastant desolat amb l’assistència als concerts xicotets”, admet el músic de Cocentaina. “Paradoxalment, la pandèmia va ser un brot d’aire fresc per a la cultura de proximitat. Quan no hi havia festivals massius, els concerts xicotets s’omplien. Nosaltres vam fer més de cent concerts durant la pandèmia, fins i tot en camps de futbol, amb aforaments reduïts. Però la societat ha tornat molt ràpidament a la lògica dels esdeveniments multitudinaris. Competir amb això és molt difícil. Sembla que si van 50 persones a veure’t, no eres ningú”, lamenta.
“Jo no jutge els concerts per la quantitat de públic. Intente que siguen sensitius, que arriben emocionalment. Esta música tendix a la reflexió i a la proximitat. En les sales xicotetes hi ha una cosa en l’aire que no es genera en altres espais: la complicitat, la mirada, el diàleg. Este concert serà a guitarra i veu, com van nàixer les cançons. És un concert d’ànima, de cantar mirant als ulls. Qui busque intimitat, ací la trobarà”, conclou.
