Andreu Valor, el cantautor de Cocentaina que defendrà la cultura valenciana a Sant Joan d’Alacant

El músic actuarà el pròxim 6 de febrer, a les 22 hores, en la Sala Euterpe, per a presentar el seu dotzé àlbum d’estudi, Els camins que elegim

Andreu Valor actuarà el pròxim 6 de febrer a Sant Joan d’Alacant a guitarra i veu

Andreu Valor actuarà el pròxim 6 de febrer a Sant Joan d'Alacant a guitarra i veu

Juan Fernández

Juan Fernández

Un cantautor que ha construït la seua carrera sobre la base de la defensa de la llengua i la cultura valenciana, compromés amb la dignitat i obert a reflexionar sobre el seu lloc en el món. El músic i compositor Andreu Valor (Cocentaina, 1978) acaba de publicar el seu dotzé àlbum d’estudi, Els camins que elegim, un treball amb el qual commemora el seu recorregut vital i personal, estretament lligat als seus companys de viatge en els últims anys, els músics i productors Blai A. Vañó i Héctor Tirado.

“En este disc hi ha cançons íntimes i d’altres que reivindiquen el dret a la vida i a la pau. Potser torna eixe missatge clàssic del cantautor, però intente renovar-lo en la sonoritat i en el llenguatge, per a ser conscients del moment en què estem i de què podem fer per a revertir-lo”, explica l’autor. L’àlbum també funciona com un espai de reflexió sobre qüestions universals, amb preguntes vinculades a l’ésser humà com a ens lligat al territori i a una cultura que naix de l’arrel, i que ha permés a Valor erigir un projecte musical amb el qual gira en solitari des de 2007, amb concerts en països com el Canadà, Hongria, Alemanya o el Regne Unit.

El músico de Cocentaina Andreu Valor

El músic de Cocentaina Andreu Valor

“Estem en un moment social molt complicat. Les notícies diàries, com el genocidi de Gaza, la guerra d’Ucraïna o l’imperialisme dels Estats Units, em rebenten com a ésser humà. No puc ser indiferent i això ha modelat la reflexió d’este disc”, assenyala el músic del Comtat, que presentarà l’àlbum el 6 de febrer, a les 22 hores, en la Sala Euterpe de Sant Joan d’Alacant. Serà un recital en format acústic concebut per a generar una sort de comunitat amb el públic.

Donar suport als recitals intimistes

Durant la pandèmia de la COVID-19, Valor va actuar en esta mateixa sala per a presentar el seu treball Insurrecte. Aquell context marcat per les limitacions, les mascaretes i la distància física va servir perquè el públic prenguera consciència de la importància de la música per al funcionament lliure de la societat, elevant-la a la categoria de bé necessari. Amb la desaparició de les restriccions, la música en directe va tornar a atraure grans masses i els concerts de xicotet format han quedat novament relegats a un segon pla.

El músico estará presentando su último trabajo discográfico &quot;Els camins que elegim&quot;

El músic estarà presentant el seu últim treball discogràfic 'Els camins que elegim'

“Estic bastant desolat amb l’assistència als concerts xicotets”, admet el músic de Cocentaina. “Paradoxalment, la pandèmia va ser un brot d’aire fresc per a la cultura de proximitat. Quan no hi havia festivals massius, els concerts xicotets s’omplien. Nosaltres vam fer més de cent concerts durant la pandèmia, fins i tot en camps de futbol, amb aforaments reduïts. Però la societat ha tornat molt ràpidament a la lògica dels esdeveniments multitudinaris. Competir amb això és molt difícil. Sembla que si van 50 persones a veure’t, no eres ningú”, lamenta.

“Jo no jutge els concerts per la quantitat de públic. Intente que siguen sensitius, que arriben emocionalment. Esta música tendix a la reflexió i a la proximitat. En les sales xicotetes hi ha una cosa en l’aire que no es genera en altres espais: la complicitat, la mirada, el diàleg. Este concert serà a guitarra i veu, com van nàixer les cançons. És un concert d’ànima, de cantar mirant als ulls. Qui busque intimitat, ací la trobarà”, conclou.

