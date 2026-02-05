Antonio Peral, nou regidor d’Urbanisme d’Alacant després de la dimissió de Rocío Gómez
L’edil manté les anteriors delegacions de govern fins que es produïsca la reorganització de l’equip de govern per a donar entrada a un nou edil en el Grup Popular
L’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, ha firmat, este dijous, el decret de nomenament d’Antonio Peral com a nou regidor d’Urbanisme. Peral manté, de moment, totes les anteriors delegacions en les regidories de Presidència, Innovació, Informació Agenda Digital, Plans Estratègics i Projectes Europeus, fins que es produïsca la reorganització de l’equip de govern per a donar entrada a un nou regidor en el Grup Popular.
El nomenament es produïx després de la renúncia al càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Alacant de Rocío Gómez, fins a eixe moment regidora d’Urbanisme. Antonio Peral s’ocuparà, des d’este moment, a més de l’àrea d’Urbanisme, de la de Conservació d’Immobles.
El decret té efecte de manera immediata des del moment de la firma i serà publicat en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i en el tauler d’anuncis de la seu electrònica municipal. A més, es donarà compte al ple, perquè en prenga coneixement, en la primera sessió ordenaria que se celebre, així com als interessats, òrgans, àrees, servicis i departaments municipals.
