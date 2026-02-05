Educació
CCOO anuncia un contenciós contra la Conselleria per impagaments a “centenars” de professors
El sindicat eleva la queixa al Síndic i advertix que docents de tots els sectors de l’ensenyança pública s’han vist afectats per retards o pagaments parcials de la nòmina
El problema dels professors per a cobrar el seu sou s’amplifica. A més del retard per a percebre els complements per participar en els tribunals d’oposició de 2024 i 2025, hi ha docents que no estan cobrant el seu salari a final de mes o que han cobrat la nòmina incompleta. Esta situació està afectant tots els sectors de l’educació pública: Secundària, Primària, professorat expert i especialista de Formació Professional (FP), segons ha denunciat este dijous Comissions Obreres, que ha anunciat la interposició d’un contenciós contra la Conselleria d’Educació i que també elevarà la denúncia al Síndic de Greuges, després d’estimar que hi ha centenars d’afectats.
Segons l’organització sindical, la paciència de les treballadores s’ha esgotat i la via diplomàtica entre l’Administració i el sindicat està col·lapsada, per la qual cosa justifica haver iniciat una sèrie de denúncies que posen fi al problema i que, a més, compensen les persones afectades. En estos moments, estan recopilant la xifra de treballadors que ha patit retards o alguna classe de problema amb el sou.
Dificultats per a pagar les factures
A més, ha anunciat que posarà a la disposició dels treballadors i treballadores un model de denúncia individual per a exigir el pagament immediat del deute amb els interessos generats i una compensació econòmica per danys i perjuís, tal com preveu l’Estatut dels Treballadors i Treballadores.
CCOO ha alertat que esta problemàtica ha passat de ser excepcional a estructural, i moltes treballadores i treballadors públics no poden pagar les seues factures. “És intolerable hui dia que en l’Administració pública hi haja personal sense cobrar per fer el seu treball; la percepció del salari pel treball fet és un dret fonamental i no tolerarem que es vulnere ni una vegada més”, assenyala Óscar Ortiz, responsable d’Educació Pública del sindicat, que, a més, advertix que portaran el contenciós a on siga necessari fins que este problema se solucione definitivament.
Altres casos
També esta setmana, el sindicat majoritari del professorat, l’STEPV, ha denunciat l’incompliment del calendari i la previsió del pagament dels tribunals d’oposicions del cos de mestres de 2024 i que molts d’ells encara no han rebut l’actualització dels gastos segons l’acord firmat, i, per tant, tampoc s’ha començat a liquidar el pagament dels tribunals de Secundària i altres cossos de 2025.
El departament de Carmen Ortí ha confirmat a INFORMACIÓN que abans de Nadal es van saldar una bona part d’eixos pagaments, però es van veure interromputs pel tancament de la caixa a mitjan desembre. Esta caixa encara no s’ha obert, però, segons la Conselleria, la seua obertura “és imminent, i, a partir d’eixe moment, es completarà el pagament de la resta de tribunals”.
A este problema se sumen altres docents. Les persones que estan cobrint substitucions de places subvencionades amb fons europeus tampoc han cobrat la seua nòmina. En la província hi ha uns 13 afectats. Este conflicte ja es va detectar en desembre i va afectar centenars de treballadors de València i Castelló, a més d’esguitar, com esta vegada, una minoria d’interins d’Alacant. Segons Educació, el retard s’ha originat per un canvi de partida pressupostària que s’ha solucionat de manera “immediata”.
