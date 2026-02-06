Els veïns de Rabassa exigixen transparència en el Pla Viu després del cas de les vivendes adjudicades a Alacant
L’associació veïnal reclama a la Conselleria que blinde el repartiment, demana publicar sol·licitants i criteris i recorda que es va prometre prioritat al barri i després es va descartar
L’escàndol de les vivendes protegides del residencial Les Naus ha activat alarmes més enllà de La Condomina. Els veïns de Rabassa, a on s’alcen les primeres vivendes del Pla Viu que s’entregaran a Alacant, han demanat a la Generalitat “transparència” i garanties en el procés d’adjudicació després de la polèmica per la promoció alacantina.
L’Associació de Veïns Sagrada Família de Rabassa ha remés un escrit a la Conselleria de Vivenda en el qual reclama que es blinden els controls i que no hi haja cap “zona grisa” que puga alimentar dubtes sobre un repartiment que, recorden, afecta un dret bàsic i centenars de famílies en llista d’espera.
El moviment arriba, a més, amb un antecedent sensible en el barri. A l’inici del procés, des de l’entorn de l’Entitat Valenciana d’Habitatge i Sòl (EVHa) es va traslladar als residents que hi hauria una puntuació que afavoriria veïns de Rabassa o familiars directes; però, després, la Generalitat va reconéixer que estar empadronat en el barri no formaria part dels criteris oficials d’adjudicació. Eixe canvi és el que torna ara al centre del debat veïnal, esta vegada davall l’ombra del cas Les Naus.
Tres exigències
En la seua petició, l’Associació planteja tres mesures concretes. La primera, que la Conselleria faça pública la llista de sol·licitants de les vivendes, respectant la normativa de protecció de dades. La segona, que es publiquen de manera detallada els criteris d’accés, tant per a les vivendes en règim de lloguer com de venda. I la tercera, que si la demanda supera l’oferta, l’adjudicació es realitze amb un sorteig públic davant de notari, o, en defecte d’això, conforme a criteris aprovats pel ple municipal, per a evitar qualsevol sospita de gestió opaca.
“No podem permetre que el dret constitucional a una vivenda digna es veja entelat per pràctiques que afavorisquen uns pocs enfront dels milers d’alacantins en llista d’espera”, sosté l’Associació, que vincula la seua exigència al clima de desconfiança generat per les informacions sobre “presumptes irregularitats i favoritismes” en altres promocions de la ciutat.
Desacords
L’escrit formal està firmat per la presidenta de l’Associació, María Dolores Gallego, i detalla el desacord que arrosseguen amb l’Administració autonòmica des de fa mesos. Segons el document, l’entitat veïnal manté contactes amb l’EVHa per a impulsar l’edificació de parcel·les de titularitat pública, amb vivendes previstes tant en lloguer com en venda.
L’Associació explica que, el juliol de 2025, va sol·licitar una reunió per a abordar el procés d’adjudicació, que es va posposar després de l’estiu, i que, després de reiterar-la en setembre, va rebre una resposta en la qual s’indicava que la gestió de l’adjudicació la portaria una empresa privada, motiu pel qual, segons eixa contestació, no era procedent celebrar la trobada.
Eixe punt és un dels que més inquietud genera en el barri. Els veïns interpreten que externalitzar la gestió, sense un marc de control i publicitat suficient, pot traduir-se en falta de transparència i garanties en un procediment d’adjudicació de vivenda protegida sobre sòl públic. L’Associació resumix el fons de la preocupació: fa “un any” que no tenen respostes clares sobre com s’assignaran les vivendes i asseguren que se’ls va comunicar que l’adjudicació d’una de les promocions en marxa la gestionaria una empresa privada.
Preferència veïnal
La demanda de transparència es basa, a més, en un antecedent que els veïns consideren clau. En una reunió celebrada en abril, els residents van relatar que es va parlar d’un sistema de puntuació amb avantatges per a persones vinculades al barri (residents o familiars) i d’un plus per als qui formaren part de l’Associació. No obstant això, la Generalitat va acabar reconeixent que la baremació oficial s’ajustaria a la normativa autonòmica i que l’empadronament en Rabassa no seria un criteri específic.
En eixa explicació, la Conselleria va sostindre que la “voluntat” era prioritzar persones del barri, però sense concretar el mecanisme. Per a Rabassa, eixa falta de concreció és precisament el problema. Després del que ha ocorregut en Les Naus, reclamen que l’adjudicació no es base en promeses genèriques o compromisos verbals, sinó en regles publicades i verificables.
Per això, l’Associació demana a la Generalitat que el projecte no nasca amb dubtes. En el barri, a on s’alcen les primeres vivendes del Pla Viu que s’entregaran a Alacant, la petició passa per llistes públiques, criteris clars i, si fa falta, sorteig davant de notari. En un context de crisi de confiança, els veïns volen que l’adjudicació siga, a més de legal, visible.
