Cap de setmana | Exposicions
Una exposició revisa el ‘western’ rodat en la província en els anys seixanta
L’Institut Gil-Albert inaugura hui, a les 19:00 hores, una mostra amb fons de John Sanderson, en el Museu de Cantereria d’Agost
Una exposició dedicada a les pel·lícules de l’oest rodades a Alacant durant els anys seixanta, que connecta cine, història i territori, s’inaugura hui en el Museu de Cantereria d’Agost, promoguda per l’Institut Alacantí de Cultura Juan Gil-Albert.
Amb l’objectiu de difondre el llegat del western americà rodat i exhibit en la província fa més de sis dècades, la proposta, titulada “Alacant, una província de western en els seixanta”, s’articula a partir dels fons de gran valor documental i visual pertanyents a John Sanderson, un reconegut col·leccionista de cine americà, i està coordinada per Estefanía Soler i Begoña M. Deltell.
“La recuperació de la memòria dels nostres pobles —ha manifestat el diputat de Cultura, Juan de Dios Navarro— és una cosa fonamental per a conéixer la nostra història, i, en eixa línia, l’Institut Gil-Albert fa una aposta ferma que ens fa viatjar a través del cine als anys seixanta, quan Agost es va convertir en un plató gegant per a rodar algunes pel·lícules de l’oest, com El regreso de los siete magníficos, amb Yul Brynner o Kid Rodelo”.
Arranca així un nou cicle que proposa un acostament històric i cultural a un gènere cinematogràfic amb notable presència en el territori alacantí, tant com a escenari de rodatges com en les sales de cine de l’època. La mostra itinerarà per tres localitats: Agost, Rojales (en les Coves del Rodeo) i en un altre espai de la província encara per determinar.
