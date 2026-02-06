Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

L’aigua de la mar puja a Torrevieja i arriba a l’aparcament del Reial Club Nàutic

Este pàrquing es va construir sobre el que fins fa molt poc era làmina d’aigua de la badia

L’aigua de la mar arriba a l’aparcament del Reial Club Nàutic de Torrevieja

L’aigua de la mar arriba a l’aparcament del Reial Club Nàutic de Torrevieja

Joaquín Carrión

Carmen Tomàs

D. Pamies

Les imatges de l’aigua de la mar arribant fins a l’aparcament del Reial Club Nàutic de Torrevieja publicades este 5 de febrer van impactar i van deixar, també, crítiques i opinions. Van ser “40 centímetres de pujada respecte a la mar habitual en la zona”, segons detalla Proyecto Mastral, especialista en informació meteorològica i climatològica en la localitat.

Construït sobre l’espill de l’aigua

Algunes queixes en xarxes socials apunten a la ubicació de l’aparcament: “Això passa per fer i posar un pàrquing a on no es deu i que mai degué fer-se”, detalla un comentari al vídeo. I és que l’aparcament de 50 places es va construir sobre l’espill d’aigua de la badia fa tan sols un parell d’anys. Això implica que, davant de qualsevol augment del nivell de la mar, estes imatges puguen repetir-se.

Platja El Acequión

L’augment del nivell de la mar també s’ha fet notar en els aiguamolls d’amarrament dels ports esportius de la Marina Internacional i Marina Salinas, a més de la platja El Acequión, a on l’aigua va arribar a la vorera dels edificis.

TEMAS

