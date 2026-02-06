L’Associació Veïnal Campellera abandona el Consell de Salut del Campello: “És una farsa”

L’Associació Veïnal Campellera ha comunicat al Consell Bàsic de Salut del Campello la seua decisió de no continuar formant part de l’organisme. El col·lectiu veïnal, en un dur comunicat, considera que el Consell “està sent instrumentalitzat” i és “una farsa”, perquè l’equip de govern del PP “està a favor” de l’ampliació de l’abocador, “el principal problema de salut que té la nostra població”.

En el ple municipal del passat 29 de gener, recorden, els regidors de PP i Vox van votar en contra d’una moció presentada pels grups municipals PSOE, Per El Campello, Compromís i EU-UP de rebuig a l’ampliació de la planta de fem.

“Qui no s’oposa, està a favor. En un assumpte de tanta transcendència, no hi caben mitges tintes”, insistixen en el comunicat. El regidor de Salut Pública, Marcos Martínez, “va ser un dels que s’hi van oposar i, des d’eixe moment, no està legitimat per al càrrec”.

L’Associació Veïnal Campellera entén la salut com “una línia roja que no s’ha de traspassar” i recalca que l’equip de govern “ha perdut la nostra confiança. Per a ser honest amb el nostre poble, havia d’haver-se oposat al preu que fora”.

Compromís electoral

Insistixen que el programa electoral del PP del Campello per a les municipals de 2023 arreplegava entre els seus compromisos l’oposició “frontal” a l’ampliació de l’abocador, “tal vegada perquè en aquell moment no governaven en la Generalitat. Ara que sí que governen han canviat de criteri, cosa que perjudica el Campello”.

El comunicat, que firma el president de l’associació, Vicente Calpena, deixa constància que no blanquejaran “a qui legitima una hipoteca de més de 18 anys en la salut dels nostres veïns i en la dels veïns d’Aigües”.

Per tot això, han abandonat el Consell Bàsic de Salut i fan una crida a la resta d’associacions presents “perquè prenguen el mateix camí”. Finalment, asseguren que hi tornaran “quan els nostres dirigents s’estimen el nostre poble per damunt de qualsevol altre interés”.

L’alcalde del Campello, Juanjo Berenguer, en la seua intervenció en el ple, va cridar l’atenció sobre el canvi de postura dels partits d’esquerra, que amb el Botànic “van impulsar, van avaluar i pràcticament van culminar” la tramitació per a ampliar l’abocador, “i des de 2023 han fet un gir radical”.

Improvisació

El regidor del PP va insistir que la moció, tal com estava plantejada, envaïx competències que no són municipals i va justificar el “no” en el fet que cal basar-se en informes tècnics per a secundar o rebutjar l’ampliació.

Noticias relacionadas

Finalment, va demanar “no generar falses expectatives” i, sobre les males olors que arrossega la planta pràcticament des que es va posar en marxa, va recordar que hi ha projectes nous que permetran minimitzar-los. “El populisme no recicla un quilo de fem”, va concloure.