Sanitat
Tecnologia amb firma alacantina que descarta efectes secundaris de fàrmacs nous en el cor
Ivace+i Innovació finança el projecte AceFaCardio, que permet predir de manera detallada l’impacte de compostos nous en el funcionament cardíac – La UMH participa en la iniciativa
La Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç finança, per mitjà d’Ivace+i Innovació, un projecte nou destinat a desenrotllar una tecnologia innovadora amb alt potencial d’accelerar el desenrotllament de fàrmacs, ja que és capaç de predir l’efecte d’estos compostos sobre la salut cardíaca.
Abans de comercialitzar qualsevol medicament, les farmacèutiques estudien, entre altres possibles efectes secundaris, el risc d’arrítmies en el cor. Per a fer-ho, avaluen com els fàrmacs poden interferir en els canals hERG, claus per a l’activitat elèctrica d’este òrgan.
La iniciativa secundada pel departament que dirigix Marian Cano permetrà modelar i descriure de manera detallada la cinètica del bloqueig d’estos canals, és a dir, com es produïx després de l’administració d’un fàrmac. Comprendre esta dinàmica permetrà accelerar i millorar el procés de desenrotllament de medicines noves.
El projecte, denominat AceFaCardio, està impulsat pel Centre d’Investigació i Innovació en Bioenginyeria de la Universitat de València (Ci2B-UV), que compta amb el suport de l’Institut d’Investigació, Desenrotllament i Innovació en Biotecnologia Sanitària d’Elx (IDiBE-UMH) per a dur a terme els assajos experimentals.
Un model dinàmic
La tecnologia desenrotllada permet estudiar de manera precisa com un compost bloqueja els canals hERG a partir de dades obtingudes mitjançant protocols molt senzills. A partir d’esta informació, el sistema genera automàticament models dinàmics del comportament del fàrmac, que són capaços de reproduir de manera fidel els processos d’unió i separació d’estos compostos amb el canal cardíac.
A més, el sistema també detecta diferents fenòmens rellevants: per exemple, si el medicament queda atrapat en el canal, l’absència d’este atrapament i com s’inicia el bloqueig del corrent.
Gràcies a AceFaCardio, els models generats són molt més realistes i complets que els que s’obtenen amb l’aproximació proposada per CiPA (Comprehensive in vitro Proarrhythmia Assay), iniciativa impulsada als Estats Units.
La incorporació de tècniques d’aprenentatge automàtic també suposa un avantatge addicional enfront de CiPA, ja que el desenrotllament del model dinàmic d’un compost a partir de les dades experimentals sol requerir menys d’una hora en un ordinador convencional, la qual cosa representa un estalvi significatiu de temps.
Execució
En els últims dos anys de desenrotllament, el projecte ha pres forma. Fins al moment s’han caracteritzat i obtingut models dinàmics de deu fàrmacs reals i milers de compostos virtuals, gràcies a la selecció prèvia de diferents indicadors. D’altra banda, s’ha estudiat amb detall com interferixen els compostos en els canals hERG i la seua importància en la generació d’arrítmies induïdes pels fàrmacs.
Actualment, l’Institut d’Investigació, Desenrotllament i Innovació en Biotecnologia Sanitària d’Elx (IDiBE-UMH) està duent a terme els assajos experimentals. Este centre compta amb infraestructures tecnològiques avançades que permeten oferir servicis d’alt valor al sector privat i desenrotllar projectes d’I+D+i adaptats a les necessitats de la biotecnologia sanitària actual. D’esta manera, IDiBE-UMH proporciona un entorn dinàmic i amb condicions similars a les de la indústria real en este àmbit.
Teràpies avançades
AceFaCadio s’alinea amb les conclusions identificades pel Comité Estratègic d’Innovació (CEI) de Salut d’Ivace+i Innovació, que insta a fomentar “les activitats i els servicis d’alt valor afegit vinculats al desenrotllament i a l’ús de teràpies avançades i medicaments innovadors”.
La iniciativa també s’enquadra en els eixos principals de l’Estratègia especialització intel·ligent de la Comunitat Valenciana, S3, que coordina la Conselleria d’Indústria, Turisme, Innovació i Comerç.
