Aedas ja suma 3.500 vivendes construïdes a la Comunitat Valenciana
La promotora acaba d’entregar la seua promoció Jarcia en la ciutat d’Alacant
La promotora Aedas ja ha entregat unes 3.500 vivendes a la Comunitat Valenciana des de la seua creació i en té 2.000 més en marxa en les províncies d’Alacant i València. Així ho ha assenyalat la companyia en un comunicat en el qual fa balanç de la seua activitat en l’autonomia, just quan acaba de fer dos entregues, la del residencial Jarcia, a Alacant, i la d’Alsos, a Godella.
En el cas de Jarcia, es tracta d’una promoció de 48 vivendes en altura, amb terrasses, d’un, dos i tres dormitoris, incloses huit vivendes en planta quarta amb solàrium, amb garatge i traster inclosos. A més, la urbanització gaudix de zones comunes amb piscina, solàrium, àrea de jocs infantils i espai per a bicicletes.
Per al director territorial d’Aedas Homes en Llevant i Balears, Juan López, este projecte suposa la consolidació de la firma en el nou barri de Sant Agustí, a on la companyia ha entregat dos promocions, inclosa Jarcia, en té dos més en marxa i en 2026 presentarà un quint projecte. En total, parlem de més de 300 immobles en la Cornisa de Sant Agustí, “un dels barris residencials de moda a Alacant”, segons l’executiu.
La segona de les promocions que ha començat a entregar Aedas en 2026 a la Comunitat Valenciana és Alsos, a Godella, en Virentia, un nou àmbit residencial que destaca pel seu caràcter sostenible i integrador. Este residencial està integrat per 17 vivendes adossades amb jardí i zones comunes que inclouen piscina i àrees enjardinades, de les quals únicament queda l’última unitat a punt per a entrar a viure.
“El client d’Alsos ha valorat l’estètica arquitectònica del projecte, les bones qualitats i distribucions dels immobles, les zones comunes i l’entorn natural que envolta el residencial”, remarca Juan López, que assenyala que el producte d’Alsos és ideal com a primera residència per a famílies valencianes, principalment, però també per a residents internacionals atrets pel conjunt residencial i el bon clima.
Suscríbete para seguir leyendo
- Muchos jubilados no lo saben: este complemento puede subir su pensión hasta más de 700 euros al mes
- Hasta cinco grúas hidráulicas para reparar la fuga de agua del trasvase en los 'tubos' de Orihuela
- Ignacio de la Calzada, abogado: 'No te jubiles si puedes cobrar una incapacidad permanente
- Historiador Vicente Ramos: un nuevo modelo de ciudad en la antigua huerta alicantina
- Comienzan las obras de rehabilitación en el interior de la finca Villa Marco de El Campello
- La biodiversidad de El Hondo se dispara: un vídeo confirma la presencia de tejones
- El mar se 'traga' parte de la playa del Cura de Torrevieja y obligará a derribar una de sus rampas de acceso
- La provincia de Alicante arranca la semana en alerta por fuertes rachas de viento