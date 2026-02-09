Elx CF
Gonzalo Villar: el soldat número 30 de l’Elx
El jugador del planter il·licità va tornar a defendre els colors del seu equip a Sant Sebastià més d’un lustre després
La derrota de l’Elx a Sant Sebastià contra la Reial Societat (3-1) de dissabte va deixar un lleu somriure, poc conciliador, en forma del debut (o redebut) de Gonzalo Villar amb l’equip il·licità. El migcampista murcià, que ha tornat a les files franjaverdes en este mercat hivernal, va jugar els últims 12 minuts del partit, al substituir Diang en l’última finestra de canvis d’Eder Sarabia.
Villar va saltar al terreny de joc del Reale Arena amb 2-1 en el marcador, com a última bala per a intentar, almenys, igualar la contesa. No va participar en massa accions i la seua única acció ressenyable va ser negativa: una falta que li va costar la seua primera targeta groga.
El nou futbolista de l’Elx va notar la inactivitat d’una temporada en la qual no havia participat massa en la seua breu etapa croata en el Dinamo de Zagreb. Allí, el seu últim partit va ser el passat 14 de desembre, en un duel de lliga en el qual va disputar a penes 18 minuts. Portava, per tant, mes i mig sense jugar. La seua última titularitat data de finals d’octubre (57 minuts) i en la primera mitat de la 2025-2026 no ha arribat a disputar cap partit sencer.
Retorn a Elx
Gonzalo Villar ha tornat a Elx amb la felicitat de qui torna a casa després d’anys de rumb per Roma, Getafe, Gènova, Granada i Zagreb. Se li veu compromés per un escut del qual sempre ha estat pendent, celebrant els dos ascensos viscuts des de la seua marxa i patint en infaustes temporades com la de l’últim descens.
El murcià portava 2.211 dies sense defendre la franja verda, des que va disputar el seu últim partit amb l’Elx el 19 de gener de 2020, en el Martínez Valero, contra l’Alcorcón (1-1), en Segona Divisió, abans de la seua venda a la Roma en aquell mercat hivernal. Aquell matí va ser titular i Pacheta el va substituir en el minut 51 per a donar entrada a Mfulu, poc després que els madrilenys igualaren el partit.
Abans, Gonzalo Villar ja sabia el que era debutar amb el primer equip de l’Elx. En aquell cas va ser el 18 d’agost de 2018, també en el coliseu il·licità, en un empat sense gols contra el Granada, precisament el seu últim equip a Espanya. En la 2014-2015, abans d’eixir en edat juvenil al València, també va arribar a disputar tres partits amb el filial franjaverd en Segona B.
Amb Villar, Sarabia ja ha utilitzat 30 futbolistes esta temporada en lliga. I queden, excepte sorpresa o contratemps indesitjat en forma de lesió greu, almenys dos més per estrenar-se: Tete Morente i Buba Sangare. Villar és l’últim soldat a unir-se a l’exèrcit franjaverd. El substitut del traspàs més car en la història del club. El (re)debut potser no ha sigut el somiat. Toca pensar en la pàgina següent, a casa, este divendres, contra Osasuna.
